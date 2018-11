El PSOE de Murcia advierte al PP de que "no incumpla" la Ley de Publicidad Institucional

La Ejecutiva Municipal del PSOE ha denunciado esta mañana el "uso torticero de dinero público que está haciendo con absoluta impunidad el PP en el Ayuntamiento de Murcia al destinarlo al autobombo, algo que no parece cumplir con los preceptos que propugna la nueva la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma", ha explicado el portavoz y coordinador general del Comité Electoral, Javier Mármol.

Al respecto, ha señalado que "en los últimos meses estamos asistiendo al surgimiento de publicaciones que desde luego no cumplen con los objetivos de la citada Ley, porque no sirven para divulgar ni para sensibilizar a la ciudadanía sólo para la promoción del PP, que incluso llega a la desfachatez al publicar proyectos que están en el papel y programas que no llegan a ejecutarse".

Para Mármol, quien recuerda que el Grupo Municipal ya criticó en su día el incremento en los Presupuestos pactados con Ciudadanos de casi un millón de euros para promoción, el PP "debería dedicarse a cumplir lo que publica en vez de a editar panfletos propagandísticos". Además, recuerda que "estamos a cinco meses de la celebración de elecciones y está jugando con ventaja utilizando recursos públicos".

Igualmente, ha considerado que, “por una cuestión de ética, desde el PSOE no debemos consentir que el PP aproveche su posición dentro de la administración para promocionarse y pediremos todas las explicaciones relacionadas con este asunto".

Finalmente, el portavoz de la Ejecutiva Municipal se pregunta "por qué editan publicaciones ¿no se supone que convocan constantes reuniones con vecinos y colectivos para informarles de los trabajos, que además nos venden como un ejemplo de participación? Por todo ello, creemos que se está haciendo un mal uso del dinero público y advertimos que estaremos vigilantes para evitar excesos”.