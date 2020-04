PSOE de la Región propone un pacto de "reactivación económica" que recuerda al de 1992 cuando gobernaba

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha presentado este jueves una propuesta "abierta" de pacto por la recuperación social de la Región con 16 ejes estratégicos para mejorar los sectores públicos y económicos más afectados por la pandemia, "aparcando el comportamiento victimista y la confrontación entre administraciones y que no excluya a nadie, sino que integre a todos".



En su propuesta aluden al acuerdo regional de "reactivación económica" del año 1992 cuando gobernaba el socialista Carlos Collado y surgido pocos meses después del incendio de la Asamblea Regional.



"La dimensión del problema no se puede ni se debe gestionar desde la división o la confrontación; hacerlo sería un error imperdonable por la sociedad", advierte el prólogo del documento elaborado por los socialistas murcianos, citando al ejemplo de lo que se está haciendo en Valencia en este sentido.



Se trata de un documento de once páginas que harán llegar al gobierno regional que además de elaborar unos presupuestos "de rescate social", incluye mejoras en sectores públicos como el sanitario, el de política social y el educativo, así como el apoyo a los sectores industrial, turístico, comercial, hostelero, cultural, de la construcción, agrícola y ganadero, así como la defensa de una economía sostenible, circular, social y para la cohesión social y territorial.



A todo ello se sumaría revisar el tramo autonómico del IRPF, recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, "en todo caso conuna base mínima exenta de 500.000 euros por contribuyente", reducción al 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para primeras residencias en compras anteriores al 31 de diciembre de 2020 y eliminar todas bonificaciones a la fiscalidad del juego y otras que seconsideren prescindibles en tiempos de crisis.



Como autonomías como la murciana son de las más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica del año 2009, propone un gesto de solidaridad por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas, y en el primer caso mientras no llega el nuevo modelo de financiación abordar fórmulas intermedias y las autonomías "sumándose a apagar el fuego" con sus presupuestos.



En Sanidad se propone recuperar los recursos humanos y técnicos del sistema de salud, reforzar la atención primaria como sistema preventivo y elemento descongestionador, estabilización del personal sanitario temporal, y en política social acelerar las medidas contempladas en el pacto político y social contra la pobreza, entre otras medidas.



En materia de comercio se replantearía la apertura del comercio en festivos para beneficiar al comercio de proximidad y ampliar el periodo de rebajas para mantener una mayor actividad comercial, mientras que en el sector de la construcción se duplicaría este año la dotación de los planes de obras y servicios.



Preguntado por su opinión respeto a la postura del Ejecutivo autonómico respecto a una pronta aprobación de los presupuestos autonómicos, respondió que se trata de unos presupuestos "secos" que no tienen capacidad ni son válidos para este desastre y, según dijo, ya no respondían antes a las necesidades que había, si bien se brindó a favorecer en una semana y mediante un proceso lo más rápido posible a modificarlos teniendo en cuenta que "todos tenemos que ceder en nuestros planteamientos de máximos y ser generosos".



De las críticas del presidente de Croem, José María Albarracín, a la postura del Gobierno central el 8 de marzo, recordó que tanto el presidente autonómico como el consejero de Salud decían a principios de marzo que no era necesario ni el cierre de colegios ni medidas adicionales, y solamente el día 12 de marzo anunciaron que cerrarían los colegios al lunes siguiente, por lo que pidió al responsable de la patronal mas altura de miras, prudencia y responsabilidad en sus declaraciones.