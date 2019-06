El PSOE pide una auditoría de "los grandes contratos" del Ayuntamiento de Murcia

El PSOE de la ciudad de Murcia considera "imprescindible" afrontar los próximos cuatro años del municipio con "una auditoría profesional que aclare cualquier tipo de sospecha de red clientelar vinculada a la adjudicación de grandes contratos", afirma el portavoz de la Ejecutiva Municipal Socialista, Javier Mármol.

Los motivos por el que los socialistas toman esta decisión, expresa Javier Mármol, es porque "los contratos municipales suponen la mayor parte del gasto de este Ayuntamiento y, aunque en el mandato que ahora finaliza el PP se ha empeñado en frustrar la comisión de revisión, no podemos continuar como si no pasara nada cuando en realidad se han producido dos dimisiones, la de un concejal y la de un dirigente popular, por una presunta red clientelar dedicada a comprar votos a cambio de puestos de trabajo, supuestamente, en empresas adjudicatarias". En esta misma línea, el PSOE apunta que a pesar de que "el PP de Ballesta haya frenado la revisión de estos contratos en la Comisión, no nos vamos a rendir hasta que no estén aclaradas las contrataciones", apunta el portavoz de la Ejecutiva Municipal.

El dirigente socialista manifiesta que ante esta situación "lo más sensato es realizar una auditoría que se ocupe de analizar los contratos desde la elaboración de los pliegos de condiciones hasta el grado de cumplimiento actual por parte de las empresas adjudicatarias". Para el PSOE, tal y como expresa mediante un comunicado, los gestores de las administraciones "tienen que ser los primeros en dar ejemplo de cumplimiento, de responsabilidad y de transparencia , así que el PP de Ballesta debe permitir la investigación para que no siga sobrevolando ninguna duda. No hay que tener miedo cuando todo se hace correctamente".