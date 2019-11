María Giménez (Más País-Equo): "Somos el único partido nacional que lleva el Mar Menor en su programa"

Hace unos meses, la lorquina María Giménez Casalduero (1971) se presentaba como número dos de Podemos-Equo en las elecciones autonómicas. Hoy, se postula en la lista regional al Congreso de los Diputados de Más País-Equo para las generales del próximo 10 de noviembre. La abogada y profesora de derecho administrativo defiende que las circunstancias dentro del partido morado, la situación política del país y las decisiones "erróneas" que se han ido tomando "sin consultar", hicieron que no tuviera dudas en dejar su acta.

Durante los últimos cuatro años ocupó diferentes cargos de responsabilidad en el parlamento murciano con Podemos: secretaria de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, miembro de la Comisión Especial sobre el Mar Menor e integrante de la ponencia para la elaboración de una Ley integral para el Mar Menor, entre otros.

Hace escasas semanas tomó la decisión de abandonar la Asamblea y puestos orgánicos de Podemos para integrarse en Más País. ¿Qué consecuencias personales ha tenido tomar este nuevo rumbo? ¿Ha recibido apoyos de los simpatizantes de la formación?

He recibido muchas muestras de apoyo, pero lo más importante es que mucha gente que ni me conocía me ha transmitido su agradecimiento por darles la posibilidad de salir de la abstención y tener una opción a la que votar con ilusión. Eso tiene un valor añadido.

No fue nada fácil porque detrás de estos últimos cinco años había mucha implicación y un trabajo muy duro. Mis convicciones son más fuertes que antes, no me aferro a un escaño a cualquier precio. Tengo muy claro que estar en política es porque quieres ser útil al país y a los ciudadanos a los que te debes. Por eso, cuándo el proyecto en el me embarqué dejó de parecerse al que ayudé a construir, y se fue distanciando de lo que habíamos venido a defender, lo más honesto es ser coherente y ayudar desde los espacios dónde verdaderamente se pueden cambiar las cosas. En este momento lo más responsable en política es pensar en las personas, no en uno mismo ni en estrategias partidistas.

¿Teme que el voto de la izquierda pueda dividirse? La última encuesta del CEMOP no es nada halagüeña

Lo que nos preocupa es que se le regalara una segunda oportunidad a la ultraderecha en España y en nuestra región. Eso nos preocupa y mucho. Por eso decidimos dar el paso para ensanchar el bloque progresista. Los que deberían estar preocupados son los irresponsables que nos han traído hasta aquí.

Con las encuestas siempre decimos lo mismo y por eso somos muy prudentes. A los partidos nuevos es difícil estimarles el voto correctamente. Ya ha pasado antes. Sin ir más lejos, a Íñigo en Madrid le daban una cifra que acabó duplicando.

El fantasma de la división ya lo agitaban desde IU los que ahora dirigen UP. Nosotros hemos buscado presentarnos en aquellos lugares que no dividamos al voto progresista y creo que no todas las formaciones pueden decir eso. Y sobre el CEMOP, en realidad justamente muestra lo contrario: no hemos sido un obstáculo para que Unidas Podemos y el PSOE sigan sacando sus resultados.

De todas formas, hay que recordar por qué queremos tener representación y por qué hemos decidido presentarnos aquí en Murcia. La Región vive un momento muy complicado con las tres derechas en el Gobierno y, desgraciadamente, la irresponsable repetición electoral puede provocar el mismo escenario en el Gobierno del España. Frenar esta inercia y conseguir la presencia de diputados murcianos de Más País-Equo que defiendan y pongan a la Región de Murcia en el lugar prioritario que se merece es más urgente que nunca. La pasada legislatura ningún diputado por Murcia peleó por el Mar Menor, por ejemplo, como se tenía que haber hecho.

¿Cómo afrontamos la crisis del Mar Menor? ¿Qué medidas proponen para salvaguardar el turismo y el sector laboral?

En Más País-Equo tenemos claras las prioridades, por eso somos el único partido nacional que lleva al Mar Menor en su programa. Lo afrontamos con mucha seriedad y contundencia. La crisis del Mar Menor es una crisis social y ecológica sin precedentes fruto de la política irresponsable y torticera de 24 años de Gobierno del Partido Popular, que no solo ha negado la crisis ambiental que estaba provocando, sino que ha sido el cooperador necesario para que se produzca. Años de advertencias, manifestaciones y denuncias no han sido suficientes para que el PP reconociera la necesidad de tomar cartas en el asunto. Al contrario, su desgobierno y permisividad ante lo que estaba ocurriendo nos han llevado a la muerte tristemente anunciada del Mar Menor.

Tendrán que pasar varias generaciones para que los murcianos y murcianas vuelvan a disfrutar de uno de los mayores patrimonios naturales y culturales no solo de la Región, si no de Europa, si es que somos capaces de recuperarlo. Este desastre provocado nos ha robado parte de nuestra identidad y nuestros recuerdos. Quiero pensar que estamos a tiempo de evitarlo.

Proponemos actuaciones urgentes a nivel de cuenca del Mar Menor, exigiendo la adecuada dotación presupuestaria para acabar con la grave catástrofe ecológica que sufre. La eliminación de la entrada de nutrientes y otros contaminantes (metales pesados y pesticidas)será el primer paso, pero necesitamos la coordinación de todas las administraciones, y la implicación del sector agrario para cambiar las cosas asumiendo su parte de responsabilidad, no hay otra manera. El resto de actores sociales implicados han demostrado estar a la altura del problema alertando de la situación y poniendo soluciones en la mesa. Solo una estrategia verdaderamente integralque ordene todos los usos y que incluya la aplicación de todos los instrumentos de gestiónya existentes dará resultados.

En línea con nuestro Acuerdo Verde, impulsaremos una transición ecológica de la agricultura en el campo de Cartagena mediante su reconversión hacia un modelo sostenible, tras una auditoria previa del regadío ilegal. Pero, sobre todo, hay que escuchar a la comunidad científica sin ningunear ni tergiversar sus propuestas. Y por supuesto, seremos firmes en la persecución de ilegalidades y búsqueda de responsables.

Recuperar el turismo en la zona del Mar Menor y los miles de empleos que se están viendo afectados es una prioridad para nosotros. Para ello, solo hay un camino: recuperar el buen estado ecológico de la laguna. El medio ambiente y su protección es una oportunidad de crecimiento, de generación de empleo, de salud y de bienestar. Quién no entienda esto no merece estar al mando de su gestión. De la vida del Mar Menor dependen muchas familias, como las de los pescadores de la zona.

El discurso y programa de Más País pone énfasis en iniciativas ecologistas, ¿cómo podríamos integrarlas en Murcia?

Muy fácil, cumpliendo la ley y con sentido común. No hay nada inventado, nuestra Región es un referente en la defensa del medio ambiente gracias al trabajo de las organizaciones ecologistas durante décadas. La diferencia con otras opciones políticas es que para Más País-Equo el medio ambiente es un asunto transversal, que como decía antes es la base para generar empleo, garantizar el derecho a la salud y proteger nuestro territorio.

La Región de Murcia tiene un enorme potencial gracias a sus recursos naturales, solo hay que adaptar el resto de políticas al cuidado y protección del medio ambiente. El desafío ambiental es la base de una sociedad próspera y sana. Tenemos más casos de desastres ecológicos que nos muestran el camino tremendamente equivocado que han llevado nuestros gobernantes. Portmán o la problemática de la Sierra Minera son ejemplos de un modelo económico y social erróneo que queremos revertir.

El pasado entre Errejón e Iglesias es ineludible. ¿Los ve capaces de pactar parar formar un Gobierno progresista con Sánchez?

Por supuesto. El bloqueo nunca será por Íñigo. Eso tiene que quedar claro. Si Más País es relevante a partir del lunes para formar un gobierno progresista, habrá gobierno. Es algo que tenemos muy claro, las cuestiones personales no deben tener cabida en política, al Congreso se va a mejorar la vida de las personas. Si dan los números, que, seguro que se darán gracias a que Más País va a evitar que mucha gente deje de votar, Íñigo hará todo lo posible para que en el mes de noviembre haya un pacto de gobierno.

Estuve viendo el debate electoral y la verdad, me quedé algo preocupada. No podemos permitir un nuevo bloqueo y otras elecciones que le den más alas a la ultraderecha. Es importante entender que con un gobierno progresista ganamos todos y todas. Cuanto más fuerte esté Más País, más fácil será tener un gobierno progresista en España.

¿Qué diferencia vuestro programa del de Podemos a nivel regional?

Que a Más País-Equo le importa mucho la Región de Murcia. La prueba es que incluimos propuestas específicas para el Mar Menor y aportamos soluciones serias en materia de agua. Podemos coincidir en muchas cosas, es lógico, pero la diferencia es la voluntad de llevarlas a cabo. Si no hay gobierno el programa electoral es papel mojado. Y si no existe convicción en poder aplicar tus medidas facilitando un gobierno progresista que las asuma, también. Esta es la prueba que no hay cheque en blanco, lo que hay es decisión y voluntad de acuerdo, pero negociando propuestas irrenunciables. La otra opción el bloqueo, el bucle, las terceras elecciones y que sean las derechas las que impongan sus programas y perdamos todos.

Estamos a las puertas del 10N, ¿qué le diría a los murcianos para convencerles de que es la mejor opción?

Si pudiera tener delante a cada murciano y cada murciana, antes de intentar convencerles, les escucharía, aprendería de ellos y conocería cuáles son sus problemas y sobre todo, les pediría que voten lo que quieran.

Pero, también les diría que ni Íñigo Errejón, ni Óscar Urralburu, ni yo, vamos a bloquear el país como hicieron otros. Tampoco buscaremos el apoyo de la derecha como parece que quiere Sánchez (ojalá no lo hiciera). Nosotros vamos a defender a la Región de Murcia y a solucionar sus problemas formando un gobierno progresista.