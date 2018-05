Piden que se dote de un coordinador a los centros sociales del Progreso, Rincón de Seca y García Alix

El portavoz del grupo municipal de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, llevará al Pleno del Ayuntamiento una moción para que el Gobierno local dote de la figura de un coordinador o coordinadora a los centros sociales municipales del Progreso, Rincón de Seca y García Alix, en el barrio de San Antolín.

La iniciativa de la formación municipalista explica en su exposición de motivos que estos centros carecen de una persona responsable –coordinador o coordinadora- porque no están incluidos en la Red de Centros Culturales de la concejalía de Cultura, y por eso ha pedido que se integren.

Tornel ha señalado que no pertenecer a la Red tiene varias consecuencias negativas, como que la gestión de los espacios y actividades no está en manos de ningún responsable municipal, por lo que no existe una planificación coordinada desde el Ayuntamiento.

Además, carecer de esta figura hace que su apertura quede en manos de alguna de las asociaciones que ocupa el espacio, lo que ha provocado en ocasiones disputas entre colectivos que hacen uso de él.

En el caso de los centros del Progreso y García Alix, los conserjes que cubren el turno de tarde "no realizan funciones de coordinadores". La falta de estos "impide que los recursos municipales que disfrutan otros barrios y pedanías lleguen a estas zonas".

En esta situación, el edil ha considerado "necesaria" una intervención en la gestión de este servicio municipal con el objetivo de aprovechar al máximo los espacios públicos de los barrios y pedanías del municipio, en beneficio del tejido social.

"Estos centros pueden convertirse en polos de atracción para distintas actividades organizadas dentro de una planificación más amplia", ha agregado Tornel.