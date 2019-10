Podemos-Equo estudia emprender acciones legales por los gastos "desmesurados" del Ayuntamiento de Murcia en contratos menores

El grupo municipal Podemos-Equo ha anunciado que estudiará emprender acciones "tanto legales como políticas" a raíz de la publicación de gastos realizados desde el Ayuntamiento de Murcia a través de contratos menores que consideran que "sobrepasan lo éticamente comprensible". Los datos son públicos y se pueden acceder a ellos a través del portal de transparencia. Parte de la información lleva días publicándose en redes sociales y este medio se ha hecho eco de parte de ella.

"No podemos entender cómo concejales delegados, que sobrepasan sueldos anuales de 60.000 euros brutos, pasan facturas de, por ejemplo, 25 euros en el Burger King", han indicado desde Podemos-Equo, que promoverán la investigación de estas cuestiones y la fiscalización de "los gastos superfluos del equipo de gobierno".

Desde hace varios días las redes sociales tienen como protagonista diferentes extractos de contratos menores ejecutados por el Consistorio durante los últimos seis meses. Tras las publicaciones de un tuitero, aportando capturas de pantalla del portal de la transparencia, la agrupación morada ha iniciado una investigación y estudio de los gastos acreditados del equipo de gobierno en los últimos meses. "Nos hemos encontrado con sorpresas como dietas de concejales, gastos desmesurados en protocolo o subvenciones sospechosas a medios de comunicación sin apenas audiencia. Por ello no podemos más que mostrar nuestra preocupación por qué se está haciendo con el dinero de los murcianos y qué tipo de gestores tenemos en la Glorieta que puedan protagonizar tales despilfarros", ha destacado el portavoz del grupo, Ginés Ruiz Maciá.

Podemos-Equo ha expresado que los concejales no tienen derecho a dietas, sí a pasar facturas acreditadas como gastos de representación o protocolo. "Por eso no entendemos una factura a nombre de José Guillén en el Casino valorada en 45 euros u otra de 25 euros en el Burger King. ¿Qué tipo de reunión mantiene este concejal que se desarrolla en un local de comida rápida?". Por ello, desde la formación se preguntan si "no estarán algunos concejales camuflando dietas en falsos gastos de representación".

"Otro capítulo también éticamente reprobable es el del gasto en flores, que pasa de los 150.000 euros tan solo en el primer semestre de 2019". O el gasto en proyectos "que quedan genial en las fotos y en los vídeos pero que luego se quedan en nada, como la creación de un chatbot de turismo, Rosi, que costó 17.666 euros, y que resultó totalmente inútil". O el del reparto de contratos menores entre gente de confianza "que repite una y otra vez en las facturas, haciendo sospechar que hay cierto trato de favor hacia algunas empresas del municipio".

Esto, a juicio de los concejales de Podemos-Equo, es "moralmente cuestionable", porque luego "nos encontramos con argumentos de falta de presupuesto para acometer cuestiones como la instalación de sombrajes en los colegios, la retirada de los techados de amianto, o la rehabilitación de infraestructuras en barrios y pedanías". Maciá ha criticado las "prioridades" desde el Partido Popular, "con la complicidad de Ciudadanos, que están empeñados en recordarnos cuáles son las suyas y el bienestar de los ciudadanos no está entre ellas".