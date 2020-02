Podemos ve en el veto parental una cortina de humo para esconder las deficiencias del debate de presupuestos

Podemos en la Región de Murcia, a través de su portavoz parlamentaria María Marín, ha considerado este jueves que todo el debate en torno al veto parental se ha convertido en una cortina de humo alentada desde el Gobierno de coalición de Cs y PP para esconder la actividad parlamentaria sobre la aprobación de los presupuestos regionales.

Durante las últimas tres semanas, y hasta el próximo 23 de marzo, los distintos consejeros del Ejecutivo murciano están desfilando por la Asamblea Regional para dar cuenta del proyecto de Presupuestos autonómicos, recuerdan desde la formación morada.

Tal y como ha señalado la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, “es la plasmación del modelo del Gobierno regional para el próximo año, y debería ser precisamente el Gobierno regional el más interesado en darlo a conocer”. Sin embargo, Marín lamenta que López Miras esté “mucho más centrado en generar debates absurdos para distraer la atención, con la intención de ocultar su falta absoluta de modelo de futuro para la Región de Murcia”.

En ese sentido, Marín ha asegurado que la admisión a trámite del recurso del Gobierno de España contra la instrucción que impone la censura parental en los centros educativos de la Región demuestra que “todo esto no es más que una cortina de humo”, porque “López Miras ya sabe desde el principio que esa concesión a la ultraderecha no es legal”, y ha apuntado además que el presidente “ha generado a sabiendas un debate peligrosísimo, que da alas a la LGTBIfobia y al machismo, para tapar sus vergüenzas y que no se hable del presupuesto”.

Por ello, desde Podemos, la portavoz en la Asamblea ha exigido al Gobierno regional que retire la instrucción “de inmediato”, centrando el debate en “lo que de verdad importa, en cómo va a gestionar asuntos que afectan a la vida de cientos de miles de personas en nuestra Región y que quedan fuera de este proyecto de presupuestos”.

La diputada ha recordado que este proyecto de presupuestos supone “recortes en sanidad, educación, servicios públicos o exenciones fiscales a empresas de amigos muy poderosos”, mientras que ha lamentado que, en opinión de Podemos, se trata de “unos presupuestos que ahondarán en la mala gestión del medio ambiente en nuestra tierra, que siguen condenando al Mar Menor a la catástrofe, que no se preocupan por la generación de empleo de estable y de calidad y que no atienden a sectores económicos clave para nuestro futuro”.

La portavoz ha añadido que “por si esto fuera poco”, desde el Gobierno regional “siguen alimentando sus redes clientelares, privatizando la educación y la sanidad, externalizando servicios que tiene la obligación de prestar desde la administración y precarizando el empleo público hasta niveles desconocidos anteriormente”.

Marín ha insistido en que “desde el Gobierno regional tienen claro que la polémica artificial de la censura parental no tiene ningún recorrido” y ha apuntado que “el empecinamiento por llevarnos a los tribunales, cuando el propio gobierno reconoce que no había ninguna petición para implantar esta censura en ningún centro de la Región, que no contó con informes jurídicos para ponerlo en marcha, sumado a la declarada insumisión a los requerimientos del Ministerio y a que ni siquiera acudan a las citas con la ministra, demuestran que lo único que persigue López Miras es que sean los tribunales quienes paralicen este disparate, sin que le cueste poner en riesgo el apoyo de la extrema derecha a su Gobierno”.