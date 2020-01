"¡Viva España! ¡Viva el rey!": unas 300 personas se concentran en la plaza de la Glorieta ante el llamamiento de Vox

Es domingo por la mañana y luce el sol. Unas trescientas personas, la mayoría de ellas con el pelo canoso o teñido de rubio, han acudido enfrente del Ayuntamiento de Murcia ante el llamamiento de #EspañaExiste que hizo Vox por redes sociales en todo el país.

Muchas de ellas portan banderas de España de diversos tamaños. "Queremos una España única y grande", dice Antonio, médico en activo de 71 años que acudió a la concentración y se encuentra cerca de las escalinatas de la Glorieta. "Ahora la gente joven no sabe lo que ha pasado en España y por eso no están aquí. Antes era mejor porque sabías que estaba el PCE; ahora disimulan como en la 'SextaPo', ¿entiendes?", añade su amigo Esteban, funcionario jubilado, en referencia al canal de televisión de La Sexta.

La diputada nacional de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, en la concentración de #EspañaExiste en el Ayuntamiento de la capital de la Región/ E. R.

Sobre las 12.30h los manifestantes empezaron a gritar "traidor" y "embustero" a Pedro Sánchez sin mucha energía mientras enarbolan las banderas. A esa hora la diputada nacional de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, se sitúa en la puerta del consistorio con un chaleco azul marino que lleva cosido la bandera de España y un papel en la mano. La que formara parte del Partido Popular durante 25 años lee el manifiesto hecho ya público con la convocatoria del partido de extrema derecha en Twitter. "Exigimos al presidente del Gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont". "¡Puigdemont, a prisión", corean los allí reunidos.

"Existe una España que no rechaza su épica y su historia", continúa leyendo Méndez con un micrófono por el que no se le escucha bien. "Existe una España fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados, con un patrimonio y una soberanía amenazados por un gobierno en manos del separatismo", añade.

🇪🇸 ESPAÑA EXISTE 🇪🇸



🗓 Domingo, 12 de enero.

⏰ 12:00 horas

📍 Frente a los ayuntamientos de toda España.



📃 Este será el único manifiesto que se leerá. ¡Lleva tu bandera!



📢 RT Difunde #ManifiestoEspañaExistepic.twitter.com/gNxwOJBfJY

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) 10 de enero de 2020 ">

🇪🇸 ESPAÑA EXISTE 🇪🇸



🗓 Domingo, 12 de enero.

⏰ 12:00 horas

📍 Frente a los ayuntamientos de toda España.



📃 Este será el único manifiesto que se leerá. ¡Lleva tu bandera!



📢 RT Difunde #ManifiestoEspañaExistepic.twitter.com/gNxwOJBfJY — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 10 de enero de 2020

"Yo estoy aquí por el Rey" apunta Mari Martínez, una ama de casa de 61 años, "porque a ver lo que dura con esta patulea de etarras e independentistas" en el Gobierno", añade sentada en un banco. "Lo que no puede ser es que los ministros no juren por la Biblia o el crucifijo. A quien no jure así, fuera", señala.

Mari, quien sufre fibromialgia y dice que ya no puede ni dedicarse a las labores de su casa, se pregunta: "¿Y cómo es posible que este Gobierno se haya subido el sueldo en un 80% por ciento ya mientras que están echando a las personas mayores de sus casas? Me lo ha contado mi marido, que lo dijeron en el programa del 'Gato al agua'".

Concentración de #EspañaExiste convocada por Vox en el Ayuntamiento de Murcia/ E. R.

Mientras, un grupo de tres señoras vestidas con lo que parece un abrigo de visón comentan: "Si lo único que querían era llevarse a Franco del Valle de los Caídos. No sé por qué no lo han dejado allí". "España existe y existirá. ¡Viva España! ¡Viva el rey!", grita Méndez al finalizar el manifiesto. "¡Viva!", corean los manifestantes.

Vox fue la fuerza política más votada en la Región en las últimas elecciones generales del 10N, la única comunidad autonóma en la que obtuvieron la victoria.