Una Región 'diferente'

Tenemos un Presidente que no recibe a los alcaldes. Una ciudadanía que vota mayoritariamente a la única organización que no fue a la macro manifestación de Cartagena en defensa del Mar Menor, que pide acabar con las autonomías, privatizar las pensiones y acabar con el actual sistema público educativo y sanitario. Una Asamblea Regional (PP, Cs y Vox) que rechaza aprobar una ley que regule el grave problema social de las casas de apuestas. Una universidad católica que lleva en sus camisetas propaganda para fomentar el juego, 'Vive la Suerte'. La misma que dice que trasladará a Madrid su domicilio fiscal y social para no pagar impuestos, y que pide rezar a los católicos porque el acuerdo PSOE-Unidas Podemos muera en el intento. Un Gobierno Regional en el que se piden las dimisiones entre ellos en un tiempo récord. Un partido político, Ciudadanos, que vino a regenerar la vida pública y en dos meses lleva varias dimisiones a sus espaldas, con condenados incluidos. Encima nos permitimos el lujo de mandar a calentar banquillo (no el de los acusados) a dos de los parlamentarios más brillantes de los últimos años: Óscar Urralburu y Joaquín López. Y luego dicen algunos que somos sosos.

Ahora, con el 'big data', no solo te dicen quien ha ganado en una calle o en un barrio, sino incluso cual es el prototipo de persona que vota a un partido u otro. Ya solo nos falta que nos digan que tu vecino del quinto por un momento pensó en votar a Más País, pero que al final se arrepintió y decidió quedarse en su casa asando castañas, ya que por la tarde tuvo un repunte de consumo eléctrico.

Mientras se acerca el día 13 de diciembre y el gobierno regional sigue buscando dinero de debajo de las piedras para inyectarle al Mar Menor antes de que llegue el 30 de noviembre, fecha para presentar los presupuestos, en Ciudadanos Murcia siguen su particular 'Camarote de los Hermanos Marx'. Ahora comienzan a salir, como era lógico, las broncas internas que todos conocíamos y negaban. Y es que no hay nada peor que una crisis para sacar los trapos sucios a airearlos por la ventana.

- Una alta dirigente naranja murciana llamó a Madrid el viernes pasado, cuando consiguió que le cogieran el teléfono, le dijeron: ‘Llevas el número 98’.

- ¿Por cuál va? Preguntó

Preguntó - Está el uno dentro , le respondieron.

, le respondieron. - Pero en Murcia estamos al borde de un ataque de nervios , insistió ella.

, insistió ella. - ¿En Murcia?, nenica, nosotros ya no estamos ni en el borde. Cuelga que tengo llamada de Francisco Igea.

Nota: Es lo que tiene ser dependientes, en cuanto le quitas el bastón no saben andar y se caen.