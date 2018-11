Los abogados de Murcia se manifiestan por un turno de oficio "digno"

Los abogados de Murcia se concentraron ayer, miércoles 21 de noviembre, frente a la Ciudad de la Justicia para manifestarse por su "precaria situación laboral". Además, han querido reivindicar que se dignifique el Turno de Oficio , que ahora es voluntario, y que presta servicio a aquellas personas que no tienen recursos económicos de forma gratuita.

El decano del Colegio de Abogados, Francisco Martínez-Escribano, ha leído un manifiesto en el que se solicita "la necesaria y urgente modificación de la Ley y Reglamento de Justicia Gratuita".

Este medio se ha puesto en contacto con la abogada Rosa María López Fernández, que ha comentado que una de las peticiones son módulos indemnizatorios dignos, es decir, salarios acordes con el trabajo que se realiza: "Los honorarios reciben este nombre porque no actuamos como abogado particular, sino como un servicio público, aun no siendo funcionarios. Nos pagan una indemnización por los servicios prestados a personas que tienen la justicia gratuita", ha explicado la abogada.

El Gobierno de España ha actualizado ahora el baremo de indemnizaciones en la Orden Ministerial JUS/1170/2018, de 7 de noviembre. En esta línea, López Fernández ha mostrado su indignación ante el hecho de que "el baremo llevaba ya quince años sin ponerse al día y consideramos que no se compensa el trabajo que nosotros realizamos".

Por otra parte, la jurista ha indicado que "nos están tratando de una forma que no es la correcta de acuerdo a la responsabilidad y el trabajo que estamos efectuando". En este sentido, la letrada ha declarado que "somos parte de la justicia: sin jueces no hay justicia, pero sin abogados tampoco".

Asimismo, la abogada también ha comentado que Murcia está dentro de la "Zona Ministerio, una serie de Comunidades Autónomas que no tienen referidas las competencias de justicia y que tienen el baremo más bajo de toda España".

En el manifiesto que ha redactado el Colegio de Abogados de Murcia también se pide que los salarios se revaloricen de forma automática.

Además, Rosa María ha asegurado que otra de las reivindicaciones es que se incluyan en el baremo ciertas actividades que "no están contempladas en las partidas de trabajo y no se nos paga por ellas". Los abogados de Murcia, asimismo, exigen que se solucionen los retrasos en los pagos ya que, en palabras de López Fernández, "llevamos desde junio sin cobrar nada. El plazo que nos dieron para pagarnos acababa ayer, y yo no tengo noticia de que lo hayan hecho ni lo vayan a hacer".

La letrada también ha manifestado, descontenta, que "hay un problema con la conciliación de la vida laboral y personal, porque no se nos tiene en cuenta a la hora de una baja, enfermedad o incluso en el caso de una mujer embarazada, no se dan facilidades para alargar o atrasar los plazos".

Rosa María López Fernández ha querido resaltar que "la mayoría de nosotros no estamos en el turno de oficio por dinero, sino porque consideramos que es un servicio que tenemos que dar para que no haya personas desamparadas".