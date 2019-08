La alcaldesa de Cartagena recurrirá su expulsión del PSOE

Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena y, desde ayer, exmilitante del PSOE por pactar un gobierno en secreto con PP y Cs para la ciudad porturaria, ha anunciado que tanto ella como los cinco ediles expulsados del partido presentarán un recurso para ser readmitidos ante el Comité de Ética y Garantías: "Vamos a recurrir y a luchar con uñas y dientes", ha declarado Castejón en una rueda de prensa, al mismo tiempo que ha calificado de "error" haber perpetrado esa pacto a tres bandas sin consultar a las bases ni a la Ejecutiva del PSOE.

Soy socialista de corazón y voy a seguir siéndolo siempre. Este equipo de concejales está fuerte, unido y con más ganas que nunca de llevar las ideas y políticas socialistas a la práctica. Seguimos trabajando y luchando, como siempre hemos hecho, y recurriremos la expulsión. pic.twitter.com/XnbgAnNh8P — Ana Belén Castejón (@AnabCastejon) August 21, 2019

Como consecuencia de ese "error", el pasado 18 de junio Castejón dimitió de todos sus cargos orgánicos en el partido, entre ellos el de secretaria general, unas horas antes de que la plana mayor del PSRM se reuniera por primera vez para acordar la apertura de un expediente contra los ediles díscolos y el nombramiento de una comisión gestora para la agrupación de Cartagena.

"No hay PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena"

El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha declarado que el recurso de los ediles cartageneros "tiene poco recorrido" y ha recordado que la Comisión Gestora acordó que Castejón y sus compañeros tenían que "dejar paso a otros concejales", ha dicho el líder del PSRM durante una visita a Los Urrutias.

Conesa ha explicado que la decisión de expulsarlos es competencia de la Ejecutiva Federal y la ha respaldado porque sus ya excompañeros no cumplieron "las normas internas del partido", ha dicho el secretario general del PSRM.

Si, tal y como ha anunciado Diego Conesa, el recurso de la alcaldesa de Cartagena y los cinco ediles no prosperase,el Consistorio no tendrá ningún representante socialista durante los próximos cuatro años: "No hay PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, pero hay mucho PSOE y muchos militantes en el municipio de Cartagena", ha sentenciado Conesa.