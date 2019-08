La alcaldesa de Cartagena adoptará medidas legales por la grabación de una reunión que mantuvo con Diego Conesa

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y los ediles, que antes de ser expulsados del PSOE constituían el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio, Juan Pedro Torralba, Irene Ruiz, David Martínez, Alejandra Gutiérrez y Mercedes García van a demandar a los responsables de grabar y filtrar una conversación mantenida entre los citados y el secretario general del PSRM, Diego Conesa.

Los audios, que han sido publicados por el periódico La Verdad, recogen un diálogo entre Ana Belén Castejón y Diego Conesa en el que el líder de los socialistas murcianos prometía a los ediles díscolos que no los expulsaría del partido si dimitían de sus cargos orgánicos y dejaban el acta en 2021, año en el que Castejón será relevada por la popular Noelia Arroyo al frente de la alcaldía. La reunión "privada", apuntan los concejales exsocialistas consultados por eldiario.es, fue "grabada sin nuestro permiso" y se produjo tres días después de perpetrarse el pacto secreto, a espaldas de la dirección del PSRM, entre los socialistas, PP y Cs para conseguir el poder en el Ayuntamiento de la ciudad porturaria.

"Han violado nuestro derecho a la intimidad y al honor. No nos dijeron que iban a grabar la reunión. Era un encuentro privado que no debía hacerse público. Ya he puesto este asunto en manos de mi abogado", expresa la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a través de una nota de prensa que posee los logotipos oficiales del Grupo Municipal del PSOE de Cartagena a pesar de que ella y los cinco ediles fueron expulsados por la Comisión Ejecutiva Federal el pasado 20 de agosto.