Ciudadanos en Murcia vuelve a rechazar los presupuestos pero sus diputados se reservan la intención de voto

Vuelve a repetirse la confrontación entre la directiva regional de Ciudadanos, que ha rechazado de nuevo los presupuestos regionales, y sus diputados en la Asamblea Regional, que no desvelarán hasta mañana (por este jueves) su intención de voto durante el pleno de votación de las cuentas autonómicas. Ya lo anunciaron la semana pasada, pero este miércoles, Ciudadanos ha vuelto a rearfirmarse en su negativa a apoyar los presupuestos de Fernando López Miras. Y han recalcado que la decisión se ha tomado con “unanimidad” y en una reunión a la que ha asistido el diputado regional del partido, Juan José Molina, y en la que ha participado también el secretario nacional de Acción Institucional, Carlos Pérez-Nievas. El comité autonómico de Ciudadanos, donde están representados los municipios de la Región a través de varios concejales, “considera que el posible acuerdo extrapresupuestario no representa un reparto justo y equitativo a los diferentes municipios de la Región”, han señalado en una nota de prensa.

La reunión estaba justificada por las diferencias surgidas estos últimos días sobre la votación de los presupuestos de Fernando López Miras; aunque la relación entre los parlamentarios y la dirección se han ido enfriando desde la moción de censura al Gobierno del PP. Mientras que el partido se ha mostrado contrario a votar favorablemente, los diputados Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, portavoz del Grupo Mixto, sí que hicieron público que estaban negociando un acuerdo con el PP para sacar adelante las cuentas.

“Votar a favor de estos presupuestos del PP, junto a sus tránsfugas y expulsados, tras varios presupuestos incumplidos, una moción de censura comprada, y confiar en la palabra de López Miras, quien tantas veces nos ha traicionado, sería injustificable”, ha subrayado la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, María José Ros. “Tampoco vamos a apoyar una discriminación a los municipios que no están gobernados por el PP. Confiamos en nuestros diputados y su lealtad al partido”. Desobedecer las directrices de los órganos de dirección se considera una infracción muy grave que puede suponer la suspensión como afiliado entre dos a cuatro años o la expulsión definitiva.

Propuestas

Ciudadanos ha señalado que los populares han rechazado numerosas propuestas de calado como las referentes a la sanidad, Mar Menor o a la financiación de las universidades públicas, que “seguirán en un estado lamentable a nivel financiero, con una de las peores financiaciones de España y sin visos de tener convenio plurianual que les dé cierta estabilidad”; pero la I+D+i seguirá en niveles “muy deficientes” y el empleo, “cayendo en picado”.

“Los presupuestos de la CARM para 2023 del PP no respetan el interés general y menosprecian a aquellos murcianos que estén siendo gobernados o cogobernados por otros partidos que no sean el suyo. Las promesas extrapresupuestarias encima de la mesa no configuran una propuesta seria y además conlleva privilegios para unos pocos, lo que implica tener murcianos de primera y de segunda, algo que desde Ciudadanos no vamos a apoyar nunca”, ha señalado María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región.