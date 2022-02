El diputado autonómico de Podemos Rafael Esteban ha destacado que en la Región de Murcia “no se ha concedido ninguna calificación provisional en 2019, 2020 y 2021” para la construcción de nuevas edificaciones. Más allá, el diputado ha señalado que el Consejo Económico y Social se refiere a la Vivienda de Protección Oficial (VPO) como “una figura desaparecida en la Región de Murcia”. La explicación a esta total falta de apuesta por la VPO hay que buscarla, según Esteban, en que para Díez de Revenga “la mejor política pública de vivienda es la que no se practica”, una política consistente en “hacer Planes Generales de Ordenación Urbana muy laxos que permitan construir hasta sobre ramblas” y “dejar que el libre mercado decida quién es digno o no de tener a su alcance una vivienda en función de su nivel de renta”. Desde Podemos han tildado esta postura de “inconstitucional”, ya que tal y como se define en el Artículo 47 de la Carta Magna, las administraciones deben garantizar el derecho a una vivienda digna.

En cuanto a las “pocas medidas” puestas en marcha desde el Gobierno regional, Esteban ha considerado que el aval joven “no es una política dirigida a la emancipación de la juventud, sino justo a lo contrario, ayudar a los bancos a que clientes jóvenes se endeuden para los próximos 30 o 40 años”. Una medida que “ha supuesto un estrepitoso fracaso atendiendo a las solicitudes presentadas”, ya que “lo que necesitan los jóvenes no son hipotecas impagables, sino unos precios justos y un parque de vivienda público suficiente para dar respuesta a la demanda”.

Esteban ha reprochado al Gobierno regional que, mientras que la política de vivienda y de emancipación juvenil de la Región de Murcia “condena a una gran mayoría de jóvenes a no poder emanciparse antes de la treintena”, López Miras afirme que no tiene intención de aplicar la nueva Ley de Vivienda impulsada por Unidas Podemos en el Gobierno de España. Por último, el diputado ha denunciado que el Gobierno regional no ha solicitado que las viviendas de la SAREB se incorporen al Parque Público Regional de Vivienda “para que pueda contribuir al favorecimiento de su acceso”.