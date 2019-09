El exdirector de Emergencias en Murcia acusa de su cese a la dirección nacional de Ciudadanos y se va del partido

Error de novato. Así ha calificado Pablo Ruiz Palacios su patinazo tras su cese como director general de Emergencias en Murcia tras publicarse que, en plena gota fría, había asistido durante dos horas al Teatro Romea a ver 'La araña', de Agatha Christie. Durante su comparecencia en rueda de prensa, ha asegurado no entender las motivaciones de su baja, además de señalar a la dirección nacional de Madrid como ejecutor de la decisión.

El ya exdirector de Emergencias ha lamentado que pese al trabajo realizado durante la DANA, los miles de efectivos desplegados y ninguna víctima mortal en la Región, "haya pesado más para mi cese una imagen durante dos horas que me correspondían de descanso".

Palacios ha señalado que, cuando se hizo pública su foto en el teatro, pidió perdón por "considerarlo un error de imagen". En este sentido, se defendió al asegurar que el no quería hacer "política de postureo", sino "trabajar". Con respecto a su cese, ha tachado de "completamente desproporcionada": "No se tiene en cuenta el trabajo que he realizado".

El exdirector ha afirmado tener la "conciencia tranquila" por su labor realizada durante la DANA. Además, ha asegurado haber recibido en torno a 300 llamadas desde ayer mostrándole su apoyo. Palacios, que ya se ha dado de baja de Ciudadanos, mantuvo contactos con Ana Martínez Vidal, portavoz del Gobierno, Valle Miguélez, diputada regional, el diputado en el Congreso, Miguel Garaulet, e Isabel Franco, vicepresidente del Gobierno regional. Durante las conversaciones ninguno le sugirió dimitir de su puesto.

El pasado viernes 13 de septiemrbe la Región de Murcia vivió uno de los momentos más dramáticos de la gota fría por las lluvias torrenciales, las inundaciones, el desalojo de cientos de personas y el desbordamiento del río Segura. Incluso se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en la Región y se pidió más efectivos de refuerzo de fuera de la comunidad.