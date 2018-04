El expresidente Alberto Garre reclama `el cupo murciano´ con el nuevo partido Somos Región

El expresidente de Murcia, Alberto Garre (Torre Pacheco, 1952), tuvo que salir a la puerta del Paraninfo de la Universidad para saludar a quienes no pudieron entrar al acto de presentación de su partido Somos Región. "He querido que la presentación fuera aquí, a escasos metros de la Facultad de Derecho donde estudié. No tengo ningún máster. Mi único máster consistió moler en el molino de mi padre los viernes por la tarde y los sábados", dijo Garre a parte de los asistentes.

El expresidente murciano presentó su nuevo partido de "centro, regenerador, reformador y con un marcado carácter social" ante más de 600 personas el sábado por la mañana. "Si nos llevan a un país de cupos, reclamaremos lo nuestro. Que nadie lo dude", dijo Garre. De hecho, Murcia es junto con la Comunidad Valenciana la región peor financiada del Estado.

Garre, quien presidió la Región desde abril de 2014 hasta julio de 2015, nunca ha tenido pelos en la lengua. Al suceder a Ramón Luis Válcarcel después de 19 años en la presidencia, no quiso imputados en su Gobierno y fue abiertamente crítico con la corrupción del PP.

Valcárcel, entonces, desde la vicepresidencia del Parlamento Europeo, pero con el control del partido, apostó por el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, pese a que estaba siendo investigado por el caso Auditorio.

Sánchez finalmente se vio obligado a dimitir por la retirada del apoyo de Ciudadanos en abril de 2017 ante las imputaciones de los casos Púnica y Auditorio y puso al frente del Gobierno al actual presidente de la Región, Fernando López Miras. Es lo que ahora se conoce como la ` vía de Murcia´, al replicarse en la Comunidad de Madrid la situación de la presidenta Cristina Cifuentes. "Hemos inaugarado la vía de la corrupción", se lamentó Garre.

Hace alrededor de un año Garre se dio de baja del PP en una dura carta a Rajoy en la que lo acusaba de inacción frente a la corrupción del partido. Este sábado por la mañana, el expresidente de Murcia le recordó al "lucero del alba, aunque se siente en la Moncloa" que la política es "no mentir y no robar". En su discurso, el fundador de Somos Región repitió una y otra vez la consigna "Nos mienten".

Si a Rajoy le volvió a criticar por la pasividad -"en España tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder contemplativo"-, al líder de Cs, Albert Rivera, le acusó de proponer políticas "camaleónicas" movido exclusivamente por "intereses electoralistas".

Presentación de Somos Región en el Paraninfo de la UMU / ELISA RECHE

Los dos principales pilares del discurso esgrimido por Garre, la defensa de la honradez en la política, y el apoyo al trasvase al río Segura, los ha defendido en el ejercicio de su carrera política. De hecho, en 2008 rompió la disciplina de partido al no apoyar en el Congreso el finalmente malogrado nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que contenía un artículo que preveía el fin del trasvase Tajo-Segura para 2015.

El nuevo `Agua para todos´

Garre, de alguna forma, se ha reapropiado del lema `Agua para todos´, con el que el PP bombardeó la Región durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que desde que Mariano Rajoy llegara a la presidencia de Gobierno, dejó de escucharse en Murcia. De hecho, en 2013 el Gobierno alcanzó un acuerdo con las cinco comunidades autónomas afectadas que permitió aumentar el umbral del trasvase en defensa de la cuenca del Tajo de 240 hectómetros cúbicos a 400. Recientemente la Región de Murcia ha estado 10 meses sin recibir agua del trasvase Tajo-Segura a causa de la sequía.

El problema derivado de la agricultura intensiva de la Región, en particular la del Campo de Cartagena, cuyos nitratos y fosfatos han causado gran parte de la actual contaminación del Mar Menor, Garre cree que debería ser solucionado a nivel nacional. "¿Qué pasaría si hablásemos de la misma situación en la albufera de Valencia o el delta del Ebro?", se preguntó el expresidente.

Presentación de Somos Región en el Paraninfo de la Universidad de Murcia / ELISA RECHE

Garre señaló que la Región tiene "un problema de déficit, de deuda, de infraestructuras, de agua, de empleo; tiene todos los males que puede tener la sociedad, y lo peor es que por sí sola no puede salir de ese entuerto, necesita el apoyo del Gobierno de la nación". Pero criticó que el ejecutivo de Rajoy "lejos de apoyarnos lo que hace es ningunearnos".

En las elecciones de mayo de 2015 el Partido Popular perdió en la Región la mayoría absoluta que había disfrutado las cinco legislaturas previas. El PP se enfrenta en las próximas autonómicas a la posibilidad de ver mermado ostensiblemente su poder después de 23 años de gobierno. No solamente por la irrupción de Cs y el nuevo partido de Garre, sino por la nueva ley electoral aprobada en julio de 2015 con la que pasó a ser a una circunscripción única y que favorece una mayor proporcionalidad, en detrimento del PP.

El partido se presentó como un conjunto de profesionales que se quieren dedicar a la política y no "profesionales de la política". Representates del partido que trabajan en diferentes comisiones desgranaron los problemas del día al día relativos a la sanidad, cultura, emprendimiento y educación de Murcia durante la presentación. Garre adelantó que ya tiene representación en 40 de los 45 municipios de la Región. El expresidente expresó su apuesta por gobernar "porque nosotros no vamos a ser la muleta de nadie".

'Somos Región' celebrará su Convención Constituyente en septiembre. Sus estatutos recogen la celebración de un proceso electoral abierto y transparente bajo la regla de `un militante, un voto´.