Los murcianos podrán desplazarse a municipios colindantes durante la fase 1

Tras la rueda de prensa de prensa en la que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, anunciaba que la Región de Murcia pasará a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 11 de mayo, la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 9 de mayo aclara algunas cuestiones sobre esta fase del desconfinamiento.

Así, de acuerdo con el artículo 7, relativo a la libertad de circulación, se permite el desplazamiento entre "municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas". Esto supone que de residir, por ejemplo, en el municipio de Murcia, sería posible visitar a unos familiares residentes en Librilla o Molina de Segura, pero no desplazarse a Lorca.

Sin embargo, si es por motivos ya contemplados en el desplazamiento a nivel nacional, como "sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza"; sería posible acceder a municipios no colindantes.

No son condiciones definitivas

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, "en el proceso de desescalada (...) el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas". Esto supone que el gobierno regional puede ablandar o endurecer estas medidas en la fase 1.

También será potestad de las comunidades autónomas adelantar o retrasar un margen de dos horas en su territorio las franjas horarias establecidas, siempre y cuando no se incremente su duración total, según la orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Según han explicado fuentes del Ejecutivo, incluso en las zonas que el lunes entren en la fase 1 de la desescalada, los expertos han recomendado que se mantengan las franjas para realizar deporte y dar paseos con garantías de seguridad, aunque en esas zonas los ciudadanos podrán realizar las nuevas actividades permitidas, como ir a una terraza o a un comercio, en cualquier momento del día.



Tras las peticiones de varios gobiernos autonómicos que alertaron de que la franja establecida para los paseos de los niños coincidían con las de más calor, el Ejecutivo ha decidido dejar en manos de las comunidades autónomas el mover esas horquillas un máximo de dos horas, siempre manteniendo separados los horarios reservados a cada colectivo.



La orden ministerial les habilita para ello y no necesitarán contar con autorización del Gobierno.



Como sucedía hasta hora, las franjas horarias no serán de aplicación a aquellos municipios y núcleos de población con menos de 5.000 habitantes, en los que se podrá realizar actividad física o dar paseos entre las 6 y las 23 horas.