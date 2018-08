La oposición rechazará los presupuestos municipales pactados entre PP y Cs

Tanto Ahora Murcia como PSOE votarán en contra de los presupuestos del municipio de Murcia. Ambas agruapciones se han manifestado en este sentido, señalando varios aspectos del proyecto, entre ellos el aumento en el gasto en publicidad y propaganda para el Ayuntamiento.

La concejala de Ahora Murcia Ángeles Micol han señalado que "se gastan unos 900 euros por habitante, una cantidad que nos situa al nivel de poblaciones como Algeciras o Getafe, muy lejos de ciudades como Granada, León, La Coruña y Oviedo, que superan los 1000 euros por habitante", ha señalado Ángeles Micol.

Ahora Murcia ha alertado que "no se han investigado los contratos de las empresas con servicios externalizados, que nos cuestan cientos de millones de euros cada año, ya que las comisiones formadas para ello no han funcionado", por lo que "no podemos votar a favor de algo que no sabemos si cumple la ley, y no entendemos que el partido Ciudadanos se ponga al servicio del PP para sacar adelante estos presupuestos".

La portavoz del PSOE en el municipio, Susana Hernández, ha indicado que su agrupación votará enc ontra "porque este presupuesto no mejora en nada el municipio". Asmismo, Hernández ha señalado que desde su partido no se han hecho aportaciones porque "mientras no se acometan el 80% de los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE para desbloquear los presupuestos de 2016 y 2017 y que están pendientes de ejecución estaríamos engañando a los murcianos y a las murcianas".

Por otra parte, la concejala ha criticado que el PP tenga "105 millones de euros en proyectos sin ejecutar". Desde el PSOE también han recordado que las oposiciones en Policía Local y Bomberos siguen sin ver la luz, "dos servicios básicos que están estancados en Murcia".

"Desde que se presentó el borrador de presupuesto, el 7 de mayo, hasta hoy se ha reducido la cuantía global en medio millón de euros y por lo demás no se ha modificado prácticamente en nada", ha remarcado Hernández. "Queremos avanzar en descentralización, pero las juntas municipales van a tener 1,9 millones menos que en 2017 para hacer inversiones en sus pueblos", ha manifestado la concejala.

Cambiemos Murcia denuncia "opacidad"



Hace unos días, la agrupación política Cambiemos denunciaba también que aprobar los presupuestos en el mes de agosto "no es solo un ejemplo del fracaso del Partido Popular en cuanto a su gestión en el Ayuntamiento de Murcia, sino que además es una burla a los ciudadanos de nuestro municipio", ha indicado el edil de Cambiemos Murcia".