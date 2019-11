Anoche el debate entre los siete portavoces del Parlamento, apenas aportó nada nuevo. Lo más triste es que nadie dijo ni una palabra del Mar Menor en el bloque de cambio climático, ni una oración por los peces muertos, ni siquiera un segundo de silencio, y el PP murciano encantado. Esto lo único que significa es que Murcia importa más bien poco.



Eso sí, Inés Arrimadas puso en evidencia a su compañero Alberto Castillo, al hablar de enchufados.



Mientras, las redes sociales han tomado el control de mando de las elecciones; saben que ellas no te hacen ganar las elecciones, pero te las pueden hacer perder.



Así que todos están con los ojos como platos pendientes de lo que dice uno u otro en la red, y así es imposible profundizar en nada. La política a golpe de tuit ha sustituido a las ideas y al debate, pero sobre todo, pueden incitar al odio.



Ayer la campaña se vio salpicada cuando al grito de 'Viva Vox', fueron agredidos militantes socialistas en la pedanía de Santo Angel. Y es que cuando Abascal habla de Reconquista, algunos se lo creen, y en vez de leer, se lanzan a la batalla.



De nada sirve que Más País presente su programa en base a la Región, que el AVE llegue sin altercados, que nadie hable del futuro azul oscuro casi negro económico, laboral y social de los municipios que circundan el Mar Menor, que el Ministerio de Fomento esté inyectando millones de euros en la Region, o que España en una crisis económica internacional, sea el país de nuestro entorno que más va a crecer, sobre el 2%.



Que muchos discursos se basen en que si la Junta Electoral Central le ha dado un pescozón a Sánchez, cuando el PP sigue empeñado en jugar presuntamente dopado otra vez, ahora por una oscura campaña para favorecer la abstención entre la izquierda, o que si Torra ha avalado una Asamblea paralela en Cataluña, que más bien parece una Asamblea para'lelos', o peor aún, que el conflicto catalán lo resuman algunos en que si uno le coge el teléfono al otro, nos da una muestra de que el debate político de fondo apenas existe.



En el primer día nadie ha hablado de como financiar las pensiones, de como aumentar los ingresos, o su propuesta para la lucha contra el fraude fiscal, o peor aún , ni Ciudadanos ni Populares han dicho nada sobre la reciente sentencia del Constitucional, sobre legitimar un despido en base a las bajas médicas. Eso sí, vídeos por la redes sociales para dar y regalar. Circo que no falte.

Los naranjas se han ido a Caravaca, donde el partido está en descomposición, a hablar de la España vaciada; solución: ayudas públicas.



Llevan dos meses en el poder (Cs), y ya han tenido que cesar a dos cargos, van a uno por mes. El primero por irse al teatro a dormir mientras la Región se ahogaba, y el otro condenado a 15 meses de prisión por vaciar la caja, insolvencia punible.



Los populares siguen su camino sin inmutarse, cualquier cosa vale mientras no se hable del Mar Menor, hasta prometer a los funcionarios de prisiones el oro y el moro si llegan al poder, en cambio cuando estuvieron en él, en el poder me refiero, no les hicieron caso.



Casado, el mismo que hizo la mitad de su carrera en cuatro meses, es el único que puede sacar a este país del desorden.



El PP tiene un problema grave y no es el Mar Menor, no se puede gobernar este país sin representación en Cataluña y País Vasco, ambas comunidades representan un tercio del PIB.



Los socialistas se han lanzado a por el disputado voto de Ciudadanos, saben que si esperan sentados a que vayan solos puede que quepan todos juntos en un taxi.



Tiene una semana para seducirlos con propuestas de reformas estructurales. Toni Roldñan se ha convertido sin duda y sin quererlo, en el mejor embajador de los que decidan cruzar el puente. Aunque saben, muy a su pesar, que tendrán que hacer mas temprano que tarde un llamamiento al voto útil en la izquierda, sobre todo a los votantes de Más País.



Unidas Podemos sólo quiere una cosa, amarrar a sus incondicionales, y Monedero es un buen enganche, aunque ello suponga radicalizar sus posturas.



Lo mejor de todo, es que queda un día menos, y que el Fiscal Jefe de Murcia va en serio con lo del Mar Menor.