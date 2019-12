¿Qué más tiene que pasar, Isabel?

¿Qué más tiene que pasar en la Región para que Ciudadanos reaccione y se de cuenta de que ya no cuenta?

Cs está a un paso de convertirse en el muñeco roto de PP y Vox, en la diana perfecta para que el tiburón azul disfrazado de gaviota y el nacional catolicismo, disfrazado de marea verde, terminen devorándolos de un solo bocado.

Si Ciudadanos espera a marzo, cuando celebra su congreso 'refundacional', muy probablemente sea demasiado tarde y no tengan ni tan siquiera representación institucional en la Región de Murcia.

Es un riesgo que algunos 'líderes' naranjas en la región están dispuestos a asumir, entre otras cuestiones porque siguen pensando que no gozan de libertad de movimientos. Pero me temo que Inés Arrimadas y su futuro equipo no pierden ni un segundo con este rincón del sureste. Es lógico: cuando uno tiene un grave problema de salud que puede derivar en la muerte, tener un dolor de muelas (aunque sea la del juicio), no deja de ser un problema ínfimo.

Primero fue 'arrodillarse' ante Vox y escenificar varias reuniones para que la investidura saliera adelante. Después llegó el 'pin parental' que les obligó a mirar para otro lado. Más tarde, ante un grave problema tanto social como de salud pública, aceptaron pulpo como animal de compañía no apoyando la moción de los socialistas sobre el peligro que supone la proliferación de las casas de apuestas en la Región, que nos han convertido en una especie de Las Vegas a lo cutre.

Este pasado fin de semana ha sido ver como todo un miembro de la Mesa de la Asamblea, llamó "conejos" a los hijos de las madres solteras de manera provocativa e intencionada, pues no solo se reafirmó en lo que decía, sino que dejó claro, como católico, que solo se confesaba ante Dios y ante los curas. Insultar así a las mujeres y a sus hijos no es precisamente de ser buen católico, al contrario.

Y como todo relato tiene su fin, al consejero Celdrán, que sigue sin duda haciendo algo más que sombra al "inmaduro" López Miras, le traicionó el subconsciente y dijo que el acuerdo con Vox en los presupuestos, que tal y como dije no se presentarían este año, y dudo que se presenten en febrero, está muy cerca.

Lo peor de todo es que la mitad del Gobierno regional compuesto por Ciudadanos no ha participado en dichas reuniones con el grupo ultra conservador.

Si Isabel y los suyos, o los que le queden suyos, no son capaces de ver que están a punto de recibir un jaque mate, es que será verdad el refrán de que no hay más ciego que el que no quiere ver.

Me decía mi abuela siempre una cosa: "Nene, la dignidad tiene un precio. Si saben cuál es tu precio, estás perdido".