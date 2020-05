El presidente de Murcia niega que sea una decisión política solicitar la fase uno en la desescalada: "La Región está preparada"

"La Región de Murcia ha afrontado esta crisis de manera ejemplar" ha señalado el presidente de esta Comunidad, Fernando López Miras, mientras anunciaba la intención de pedir al Ministerio de Sanidad que el territorio pase a la fase uno dentro del plan de desescalamiento. El Ministerio deberá dar una respuesta a la petición el viernes 8 de mayo.

López Miras ha asegurado que Murcia se encuentra "preparada" para avanzar: "Nuestros expertos dicen que no hay motivos para mantenernos en la fase cero". El presidente murciano ha defendido que no se podrá volver a la normalidad sin "los comercios, pequeñas empresas, autónomos [...] y el empleo". En la misma línea, ha indicado que los ciudadanos deberán ser más "celosos" en el cumplimiento de las normas que han fijado los técnicos sanitarios. Además, ha recordado que al haber habido un bajo número de contagios, el territorio cuenta con una menor inmunidad y es más vulnerable. "Aquí no cabe interpretación política alguna".

"Las decisiones para pasar de fase van a ser exclusivamente de salud pública", ha sostenido López Miras. El presidente autonómico ha rechazado el uso de "criterios políticos" para avanzar en las fases de desescalamiento. En esta línea, ha expresado que los informes expedidos por los servicios de Epidemiología y Salud Pública murcianos ponían a la región en disposición de "dar un paso más" según los índices de contagio por coronavirus, junto la capacidad de su sistema sanitario de responder ante un nuevo brote.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha indicado que el "único criterio restrictivo" planteado desde el Minsiterio de Sanidad es el número de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "En nuestro caso, ni en el peor momento de la pandemia nos quedamos sin camas, y tenemos capacidad para multiplicar" las plazas hasta tres veces. Villegas ha señalado que en los últimos 28 días "no hay prácticamente personas que hayan iniciado síntomas". Los casos que se están detectando y se están procesando como positivos son porque "tienen anticuerpos presentes, es decir, han pasado la enfermedad hace tiempo y se está descubriendo ahora con los test rápidos".

El pasado domingo, el consejero de Salud advirtió en una entrevista concedida al periódico La Verdad, que Murcia es "posiblemente una de las regiones más vulnerables" al coronavirus. Villegas consideró que no había que "salir corriendo" para entrar el día 11 en la fase 1. Además, expresó que por las características de la Región, "un salto hacia atrás puede ser terrible; no estamos protegidos. Ir hacia atrás supondría tener que volver a confinarnos un mes, y la población no lo entendería".

"No apoyo el chantaje para ampliar el estado de alarma"

"La Región de Murcia siempre va a priorizar la seguridad antes que la velocidad" ha defendido López Miras. Por ello, solicitarán al Gobierno central que prioricen en el paso a la fase uno la limitación y el control de la movilidad entre las provincias "que se encuentren en una fase anterior a la que tenga, por ejemplo, la Región de Murcia".

Preguntado sobre si esta restricción podría no aplicarse en caso de que no se prorrogara el estado de alarma, en referencia a la posible negativa del PP en el Congreso para llevar a cabo esta ampliación, el jefe del Ejecutivo murciano ha defendido que "hay legislación que puede articularla". López Miras ha recordado que su Gobierno, en base la ley de Salud Pública de la Región de Murcia, ordenó el confinamiento por parte de la población antes de que se decretase el estado de alarma.

La decisión de avanzar de fase se toma un día después de que el presidente del PP, Pablo Casado, amenazara con no apoyar la prórroga del estado de alarma: "No tiene ningún sentido. A día de hoy no podemos apoyarlo", aseguró el líder popular el lunes 4 de mayo en una entrevista en Onda Cero. "No hay que descartar la prórroga al estado de alarma, pero solo con acuerdo. Lo que no apoyo es el chantaje para ampliar el estado de alarma", ha defendido López Miras. "Casado está pidiendo que, a cambio de entregar el poder absoluto a Sánchez, se recojan las medidas que se van a aplicar".

Si finalmente no se consiguiera la ampliación del estado de alarma, expertos constitucionalistas consultados por eldiario.es advierten de que el Gobierno, además de perder ese mando único, se quedaría también sin la facultad para limitar los movimientos en toda España o para mantener el cierre de comercios.

Respecto al reparto del fondo extraordinario anunciado por el Gobierno central de 16.000 millones de euros destinado a la comunidades autónomas, López Miras lo ha visto como un "nuevo castigo" a la Región de Murcia. "No es lógico ni justo que se nos penalice por hacer bien las cosas". En concreto, habrá un primer tramo dotado con 6.000 millones de euros para cubrir gasto sanitario, cuyo reparto entre las autonomías dependerá fundamentalmente del número de PCR a 30 de abril (20%), el número de pacientes hospitalizados (25%) y el número de ingresos en las UCI (35%), siendo el criterio de población de un 20% únicamente. "Se nos penaliza por haber gestionado bien una pandemia", ha expresado el presidente murciano, que ha solicitado abordar los criterios de reparto del fondo a través de un consejo económico y fiscal.