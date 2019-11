Diez razones para votar el día 10

Hace un mes, López Miras se negó a intervenir en la Asamblea Regional para hablar de la catástrofe medioambiental que sufrimos y ahora se indigna porque el candidato socialista (Pedro Sánchez) que viene a un mitin no lo ha recibido También escuché a la representante de VOX en el debate de la Sexta decir que la mejor política económica es la desregulación [...]; imagino que de esta manera, a ella no la hubieran pillado firmando como arquitecta cuando no lo era