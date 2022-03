Sánchez Serna pide al Ministerio de Transportes que “se replantee la opción Archena como estación para los trenes a Madrid”

La imagen de un único viajero entrando en el autobús que conecta con la estación de Archena durante el primer día del nuevo trayecto en tren a Madrid ha causado impacto y malestar en la Región de Murcia. El diputado de Podemos en el Congreso y coordinador autonómico de la formación, Javier Sánchez Serna, ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que "se replantee la opción de Archena como estación provisional para los trenes a Madrid". Esta ha sido habilitada mientras duran las obras del soterramiento. Sin embargo, la icónica imagen del autobús transportando a único pasajero ha sido para el diputado "la constatación de un fracaso anunciado".

"En Podemos teníamos algo muy claro: la mayor inversión en la red ferroviaria de nuestra historia debía venir acompañada del mayor respeto a los usuarios del tren", ha señalado. Sánchez Serna recuerda que la formación morada ya advirtieron de los posibles inconvenientes que tendría esta decisión, sumándose así a los avisos de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril. En cambio, apuntaron otras opciones como el apeadero de la estación de mercancías de Nonduermas, que está "mucho más próxima a la capital".

"Llegamos incluso a reunirnos en Madrid con técnicos de Adif para plantear otras alternativas y no se nos hizo caso", ha denunciado Sánchez Serna, recordando que "rectificar es de sabios". "Estas obras durarán tres años y no nos vamos a conformar con un servicio como éste que no tiene aceptación. El Ministerio aún está a tiempo de encauzar la situación y así vamos a seguir exigiéndolo", ha concluido.