El 90% de los votos que dieron la victoria a la vicepresidenta murciana en las primarias procedieron de la sede de Ciudadanos, según un perito informático

El cerco se estrecha en torno al presunto fraude en las primarias de Ciudadanos que dieron la victoria a la actual vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco. Un perito informático asegura que en torno al 90% de los votos telemáticos emitidos a favor de la también diputada autonómica procedieron de la misma localización: la sede de Cs en la Región de Murcia. Según fuentes cercanas, la información ya ha sido remitida al juzgado que está investigando los hechos.

El documento, elaborado por la empresa 'Tecnoperitaciones' y al que ha tenido acceso eldiario.es de la Región de Murcia, señala que la agrupación de votos telemáticos en una zona geográfica con la misma geolocalización es algo "inusual" en este tipo de sufragios: "Deberían presentar un voto mucho más disperso".

Isabel Franco ha sido contactada por este periódico a primera hora del martes pero no ha declinado, por el momento, hacer declaraciones al respecto al encontrarse gestionando las consecuencias del temporal en la localidad costera de San Javier. "No hay cobertura móvil y estamos muy preocupados" por los efectos de esta DANA en esa zona. Por su parte, fuentes de la vicepresidencia señalan que no se van a pronunciar sobre un hecho que está judicializado.

Leonardo Pérez, rival de Franco en las primarias internas para presentarse a la presidencia de Murcia el 26M, encargó el informe para comprobar la localización de los votos. El contrincante de la actual vicepresidenta murciana denunció en marzo de 2019 un presunto fraude en los resultados de las elecciones internas tras caer derrotado, después de encargar un análisis y otro peritaje informático que señalaban indicios de pucherazo.

En octubre del mismo año, la Policía Nacional confirmó que Franco sumó catorce votos de dos IP estáticas de otras comunidades, y abrieron una investigación por un posible delito de daños informáticos y de usurpación de identidad. En las primarias, Isabel Franco, que contaba con el apoyo de la dirección nacional, consiguió 599 votos frente a los 237 de Leonardo Pérez. Según publicaba el pasado abril eldiario.es, el primer peritaje informático, encargado también a 'Tecnoperitaciones', había detectado que el 42,93% de los votos a favor de Franco fueron emitidos desde fuera de la comunidad.

A finales de diciembre, la dirección nacional de Ciudadanos se personó como acusación particular en el procedimiento en calidad de perjudicado, al asegurar que era "víctima" de los actos de una "persona identificable". La petición se realizó después de que se solicitara al partido, hace meses y por vía judicial, la entrega de documentación relativa a las primarias.

La posibilidad de concentración de voto geolocalizado es "prácticamente nula"

Siempre según el peritaje informático, en Murcia capital Isabel Franco recibió 160 votos, de los cuales 149 tienen "la misma geolocalización y salieron desde la misma ISP", un 17,8% del total de votos emitidos en el sufragio. El informe indica que todos ellos son compatibles con haber sido emitidos desde la sede de Ciudadanos, "ubicada en las cercanía del módulo ISP identificado en la geolocalización".

En Cartagena, la vicepresidenta recibió 59 votos, de los cuales 45 tienen la misma geolocalización. Mientras tanto, en el resto de municipios desde donde recibió votos, todos ellos provienen de una sola geolocalización por municipio. Es decir, se emitieron desde la misma zona de cada una de las localidades, destacando los 27 de Molina de Segura, 11 de Yecla, 9 de Alcantarilla y 8 de San Pedro.

El perito señala que si bien en localidades pequeñas podría ser posible, en ciudades de mayor tamaño, como Cartagena, y sobre todo Murcia, la probabilidad de que la concentración de voto geolocalizada sea fruto del azar es "prácticamente nula debido a la mayor proliferación de nodos ISP".

En noviembre la vicepresidenta de Murcia llegó a considerarse en una entrevista concedida a este medio una víctima del supuesto fraude en caso de que finalmente el juzgado fallara a favor del denunciante. Franco publicó un tuit en abril en el que asegurabada que las IP localizadas fuera de la Comunidad eran producto de una aplicación móvil que permitía modificar la geolocalización de un dispositivo electrónico.

La semana pasada, Ciudadanos nombró una nueva gestora en la Región que está pilotada por el primer teniente de alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, la diputada autonómica y secretaria general de la formación a nivel regional Valle Miguélez y el profesor de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) y empresario, David Sánchez Hernández. Una gestora muy cercana al núcleo duro de Ciudadanos y en la que, según fuentes de afiliados, pierde fuerzas el sector de Isabel Franco.