Toñi Abenza: “Isabel Franco viene a la Asamblea a seguir vendiendo humo para no hablar de la realidad que viven los niños y niñas de la Región de Murcia”

La secretaria de Servicios Sociales del Partido Socialista de la Región de Murcia y diputada regional, Toñi Abenza, ha criticado que la consejera de Política Social, Isabel Franco, venga a comparecer en la Asamblea Regional para vender humo y hablar de unos avances legislativos que aún ni se han materializado, para no hablar de la realidad que viven los niños y niñas de la Región, así como las familias con menores a su cargo.

Abenza ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia de la consejera en la Comisión Especial de Infancia y Adolescencia, y ha denunciado que, en la actualidad, todavía hay muchos niños y niñas que quedan rezagados del bienestar, debido a que el Gobierno de López Miras no cree en la igualdad de oportunidades en la infancia.

En este sentido, ha lamentado que la Región de Murcia abandere todos los ránquines de desigualdad y pobreza y ha destacado que, según los últimos datos oficiales y la tasa AROPE, referidos al año 2020, el 33,7 por ciento de los menores de 18 años de la Región se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, “un hecho inadmisible que nos continúa situando dos puntos y medio por encima de la media nacional”.

“Estos datos se traducen en que más de 100.000 menores lo están pasando muy mal y, por tanto, no se puede tolerar que tres niños de cada diez sigan estando en riesgo de pobreza o exclusión”, ha remarcado la diputada socialista.

Además, ha criticado la falta de autocrítica en la Consejería de Isabel Franco ante el incremento de la desigualdad. “Ni un solo gesto que nos haga entrever que tiene voluntad política o personal de solucionar que cerca de unas 12.000 personas menores de 18 años están en situación de carencia material severa, una tasa que lejos de descender, aumenta cada año hasta situarse ya en casi 5 puntos respecto al año anterior, también por encima de la media nacional”.

Por otra parte, ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 contemplan 6.400 millones para la lucha contra la pobreza infantil, un 24 por ciento más que en 2021 y un 348 por ciento más que en los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de Rajoy.

“Los socialistas tenemos claro que la única manera posible de abordar una crisis es desde el gasto público que permita no dejar a nadie atrás. Por ello, para ayudar a los más jóvenes, desde que Pedro Sánchez se es presidente, el SMI ha subido más de un 35 por ciento, algo que beneficia a las familias con menos recursos y combate especialmente el riesgo de pobreza de las mujeres trabajadoras y de la juventud”, ha explicado.

Finalmente, ha afirmado que el Gobierno de España ha realizado la mayor subida del SMI de la democracia, una medida que, junto a la reforma laboral, pretende reducir la tasa de trabajadores pobres, que se vio incrementada durante la crisis económica de 2008.

“Lamentamos que Isabel Franco no tenga el mismo compromiso y exigimos al Gobierno regional una apuesta inmediata por el Pacto de la Infancia que sistemáticamente incumple desde 2016, así como inversión pública para erradicar la pobreza cronificada. Un gobierno que no apuesta por la infancia y adolescencia es un gobierno que no cree en su futuro”, ha concluido.