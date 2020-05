López Miras exige una "hora de ruta clara y perfectamente definida" para la desescalada

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado este domingo en rueda de prensa posterior a la reunión por vía telemática de dirigentes autonómicos con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que éste no ha aclarado muchos aspectos del desescalamiento, entre ellos los umbrales o indicadores para pasar de una fase a otra y le advirtió que si pide prolongar el estado de alarma para una hoja de ruta ideológica y posicionamiento político que no cuenten con ellos.



"Desde ahora ésto no va a ser un cheque en blanco", aseveró, y propuso a Sánchez crear un marco bilateral con cada autonomía y que sean las Fuerzas Armadas las que controlen el tránsito de vehículos y personas para evitar que cuando una provincia pase a una fase antes que otras pueda recibir residentes del resto de provincias, y al respecto el consejero de Salud, Manuel Villegas, remarcó que por ejemplo Alicante ha registrado sesenta nuevos casos de Covid-19 cuando "nosotros estamos muy por debajo" de tal situación.



A su juicio, debe recuperarse la normalidad "pero no una nueva normalidad", y exigió "absolutas garantías de que quien nos visite no suponga un riesgo", en clara alusión a los visitantes el próximo verano a la Región con la llegada del calor. Villegas advirtió que cuando comenzó la pandemia en la Región los primeros casos importados provenían de Alicante, además de Madrid, y la enfermedad no sabe de "inpermeabilidad" territorial.



"Esto no funciona", resumió López Miras respecto al desescalamiento, del que advirtió que exigirá claridad y consenso con medidas que todo el mundo entienda, y consideró inaceptable regular sin tener en cuenta a colectivos como hosteleros, comerciantes o del sector turístico, entre otros.



En cuanto al fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado por el gobierno central, López Miras aplaude la propuesta y pide que se fijen criterios objetivos en el reparto fijados en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y entre esos criterios objetivos mencionó el de población (Murcia es el 3,18% de España), con el que la Región recibiría unos 508 millones de euros, o la infradotación anterior a la pandemia.

Expresó además su temor a que la buena gestión sanitaria contra Covid-19 en la Región penalice a ésta en la recepción de tales fondos porque el criterio que se fije sea por ejemplo el número de fallecidos por coronavirus, los casos registrados o la incidencia de la enfermedad, porque en tal caso también se tendría que tener en cuenta la inversión en 1.191 profesionales sanitarios y cien contratos fijos para atención primaria este mes.



Exigió una "hora de ruta clara y perfectamente definida" y dejar de generar dudas con "demasiadas rectificaciones", y confió que la "gobernanza" que Pedro Sánchez pronunció en el encuentro la ponga en práctica en un proceso que calificó como "importante" como es este de desescalada sin que para la fase 0 que empieza el lunes haya decreto alguno aprobado ni información oficial, ni sin saber los requisitos de qué actividades se permiten o si las fechas que se vinieron anunciando son ciertas.



Preguntado si epidemiológicamente tienen ya resultados de lo que ha supuesto las primeras salidas de ciudadanos a las calles, Villegas respondió que todavía es pronto porque se necesitarían dos semanas y en la Región hay pocos nuevos casos por PCR, los que hay son por el test de anticuerpos, y remarcó que los casos existentes están en aislamiento domiciliario y nada tienen que ver con el movimiento de la población.



Del joven fallecido en las últimas horas en una residencia de Cieza, el consejero de Salud recordó que murió de muerte súbita y aún cuando dio positivo no está claro si esa fue la causa de su muerte, si bien se están haciendo pruebas PCR a residentes y trabajadores, cuyo resultado por el momento es negativo para todos ellos.



A preguntas de Efe por la desescalada sanitaria en Murcia, reconoció que "va a costar tiempo" y que se está haciendo poco a poco dando prioridad a la seguridad de los pacientes, por lo que sólo está al 20 por ciento de incremento atendiendo a algunas intervenciones quirúrgicas de prioridad 2 y solo determinadas consultas con especialistas, estando la mayoría orientadas por vía telemática.



Por último, y en cuanto a la polémica por la subida salarial de Miras aprobada en los presupuestos autonómicos, aclaró que ésta se aprobó en enero, antes de la pandemia, y se llevó a cabo para equiparar el sueldo de consejeros del Consejo de Gobierno con el jefe del Ejecutivo para lograr "igualdad de retribuciones", y cuando se aprobó "no supuso ninguna enmienda ni del PSOE ni de Podemos".