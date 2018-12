Murcia se está quedando sin vacunas contra la gripe

La campaña de vacunación contra la gripe queda suspendida en algunos puntos de la Región de Murcia por falta de vacunas . Tal y como ha podido saber eldiario.es, durante la mañana del 5 de diciembre, varios usuarios que acudieron a distintos centros de salud con la intención de vacunarse contra la gripe han sido informados de que no podrían hacerlo por falta de dosis: "He ido a vacunarme al Centro de Salud del Infante (Murcia) y me han informado de que ni el centro ni ninguno de la Región disponen de vacunas hasta al menos el próximo 17 de diciembre", expresa uno de los afectados.

La consejería de Sanidad de la Región de Murcia corrobora la falta de vacunas en la sanidad pública murciana: “La consejería ha solicitado más vacunas para los centros de salud que lo han pedido, y las dosis estarán la próxima semana”, afirma a este periódico el departamento de comunicación de Sanidad de la CARM.

"Esto ha sucedido por una mala previsión de la consejería", destaca uno de los profesionales médicos consultados por eldiario.es. Asimismo, otras fuentes consultadas coinciden en que el desabastecimiento de dosis contra la gripe no responde a que en estos meses haya habido un brote o una afluencia masiva a los centros de salud fuera de lo normal: "El número de personas que han solicitado vacunarse es similar al de años anteriores", señalan.

"No puedes animar desde el Gobierno murciano a que la gente vaya a vacunarse y luego no tener previsión de vacunas. Da la impresión de que están esperando que los ciudadanos no se vacunen", declara otro médico.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia también señala que algunos centros aún tienen reservas pero que otros se han quedado sin dosis en plena campaña de vacunación.

Cabe destacar que durante esta semana había indicios de que la gestión y previsión de la campaña de vacunación en Murcia no estaba siendo óptima. En este sentido, la consejería de Sanidad tuvo que enviar 3.000 unidades al área de Cartagena ante el agotamiento de dosis que estaba provocando retrasos en las citas de vacunación. Manuel Villegas, consejero de Sanidad, alegó que esta situación se estaba produciendo por un incremento de las peticiones y que también se estaba dando a nivel nacional. Asimismo, Villegas afirmó que l as tres empresas que abastecen de vacunas a la Región "se han visto desbordadas y de hecho a estas alturas en la comunidad murciana ya se han vacunado 170.000 personas".