Murcia registra 85 fallecimientos por coronavirus

Se han registrado 85 fallecimientos en la Región de Murcia, según la última actualización de la Consejería murciana de Salud el martes por la noche. Hay 1.326 personas confirmadas como Covid-19 tras efectuarles la prueba PCR, que sumados a las 193 personas que se han curado y los 85 fallecidos, dan un total de 1.048 personas afectadas.

En aislamiento domiciliario de casos confirmados hay 1.326 personas, de las que 273 tuvieron que ingresar en un hospital, y restando tanto los que se han curado como los que han fallecido, dan un total de 775 murcianos que se encuentran en sus domicilios pasando la enfermedad. Hay 50 personas ingresadas en la UCI.

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha dicho este martes que todavía no han concretado las autonomías con el Estado cómo será el "desescalamiento" para el retorno a la normalidad tras el estado de alarma, pero esta semana un grupo de trabajo abordará la situación para adoptar las primeras medidas a partir de la semana próxima.

Villegas explicó que en la videoconferencia celebrada ayer por el Consejo Interterritorial entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de Sanidad de toda España "no se dijo nada en concreto porque se va a crear un grupo de trabajo con el que vamos a formar parte para ver que opinan los técnicos, que ahora mismo es lo mas importante, para ver qué medidas se van a poner en marcha probablemente a partir de la semana que viene y cómo se va a hacer".

A su juicio, es un tema complejo porque "todavía hay muchísimo miedo y esta enfermedad todavía no se ha erradicado a pesar de que hay cosas esperanzadoras, pero no sabemos exactamente lo que está pasando, ya que hablamos de gente que puede estar contagiando, pero no sabemos cómo está de inmunizada la población.