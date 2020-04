Murcia registra 42 casos de infección por coronavirus por ocio, mientras que otros 17 se infectaron en el hospital

El último informe epidemiológico de la Región de Murcia con fecha de ayer miércoles desvela, entre otros datos curiosos, la existencia de 42 casos de contagio de Covid-19 debido a que estas personas realizaban "actividades de ocio", mientras que en 17 personas se trató de pacientes ingresados en el hospital y se sospecha que sufrieron transmisión del virus "intrahospitalaria" y la mayoría están relacionados con lo que se conoce como "brote nosocomial".



Entre los casos confirmados en el personal sanitario que alcanzó la cifra de 306 la edad media es de 44 años. De los 179 diabéticos infectados, 22 tuvieron que ingresar en UCI y 72 sufrieron neumonía, mientras que de los 433 que presentaron enfermedad cardiovascular, 52 ingresaron en UCI y 170 sufrieron neumonía, y de los 145 que padecían enfermedad pulmonar crónica antes de contagiarse, 14 ingresaron en UCI y 49 sufrieron neumonía.



En la Región no ha habido fallecidos menores de 40 años y casi el 85 por ciento se encuentran en el tramo de edad de más de 80 años, mientras que el 16 por ciento va de 70 a 79 años, y el 4 por ciento de 60 a 69, con solamente un 1 por ciento de 50 a 59 años (6 fallecidos) y un caso de 40 a 49 años.



Se da también la circunstancia que la media de edad en el conjunto de hospitalizados es de 63 años y el grupo de contagiados por actividades de ocio ha ido disminuyendo progresivamente hasta hacerse prácticamente inexistente a partir del 25 de marzo, mientras que la media de edad en los 1.236 casos confirmados analizados es 56 años (56,5 en hombres y 55 en mujeres) y el 54,69% de los casos confirmados son mujeres.



El porcentaje de casos menores de 15 años es del 1%. A partir de los 30 años la incidencia acumulada fluctúa entre 89 y 106 casos por 100.000 habitantes hasta los 59 años, y sube por encima de los 143 casos por 100.000 habitantes a partir de los 60 años hasta un máximo de 290,8 por 100.000 en los de 80 o más años.



La media de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas hasta el diagnóstico confirmatorio ha sido para el total de casos de 7 días y la mediana de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas hasta el ingreso hospitalario en aquellos pacientes hospitalizados que no estaban previamente ingresados ha sido de 7 días, mientras que la media de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas hasta el ingreso en UCI enaquellos pacientes hospitalizados que no estaban previamente ingresados ha sido de 8 días.



El 58 por ciento de los enfermos confirmados están en aislamiento domiciliario y el total de casos autóctonos con vínculo epidemiológico constatado (contacto con un caso confirmado) es de 539 sobre 1.302 sobre los que la Consejería de Salud tiene una completa información detallada. La media de hospitalización, excluyendo fallecidos, es de 8 días, y la de estancia en UCI de 12 días.



De los citados 539 casos autóctonos (41,4%) un total de 223 (41,4%) están relacionados con residencias de mayores en lasque ha habido un brote (más de 1 caso de Covid-19), incluyendo trabajadores, y residentes, y 133 (24,7%) son casos con contagio en el hogar, mientras que 97 (18%) corresponden a contagios en el ámbito laboral. En el resto de casos (5%) no consta información suficiente o no pueden ser incluidos en las categorías anteriormente mencionadas.



Se han registrado casos en 43 de los 45 municipios de la Región de Murcia, la mayoría en Murcia y Cartagena (54,8%). En concreto, Murcia 551; Cartagena, 163; Molina de Segura, 60; Santomera, 53; Cieza, 45; Yecla, 41; Alcantarilla, 34; Lorca, 29; Calasparra, 22; Jumilla, 22; Archena, 20; Abanilla, 18; Mazarrón,15; San Pedro del Pinatar, 15; Torres de Cotillas 15; San Javier, 14; Aguilas, 13; Bullas, 13; Torre Pacheco, 13; Totana, 13; Cehegín, 11; Mula, 11; Alguazas, 10; Alhama de Murcia, 10; Fortuna, 7; La Unión, 7; Abarán, 6; Los Alcázares, 5; Lorquí, 5;Moratalla,5, y Villanueva del Río Segura, 5.



La elevada incidencia en los dos municipios con mayor incidencia acumulada (Santomera y Abanilla) se debe al registro de un brote en una residencia socio-sanitaria en cada uno de ellos y su influencia en el total al tratarse de municipios de pequeño tamaño. Las tres áreas de salud con mayor incidencia, Vega Media del Segura, Murcia Oeste y Murcia Este, incluyen parte del municipio de Murcia en su población.



En la Región de Murcia hasta la fecha de hoy jueves se han registrado 1.356 casos confirmados de Covid-19 y se encuentran ingresados en hospitales de la comunidad 262 personas, de los cuales 47 están en UCI y se ha dado el alta epidemiológica a 219 pacientes, siendo el total de fallecidos 88 y las pruebas diagnósticas realizadas para la detección de coronavirus han sido 10.987.