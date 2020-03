La Región de Murcia solicita reconvertir instalaciones militares en un hospital de campaña

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, asegura que el coronavirus en la Región "evolucionará a peor, muchísimas áreas hospitalarias tendrán que ocuparse solo del Covid-19". Es por eso que ha solicitado a la Delegación del Gobierno el apoyo de las Fuerzas Armadas en la inspección y reacondicionamiento de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster como instalación sanitaria. Anuncia, además, que extenderá la zona de ingreso en el centro sanitario Virgen de la Arrixaca con un hospital de campaña.

Villegas lamenta que aún no hayan llegado los test rápidos prometidos por el Gobierno central. Para agilizar la detección de nuevos casos se han habilitado cuatro puntos de muestras para personas citadas previamente por su facultativo, pero asegura que con el material disponible actualmente no es posible acelerar más las pruebas, que ya son unas 2.600 en toda la Región: "No confundamos los test rápidos, que están por llegar, con los test hechos rápidamente en comunidades como Galicia y Andalucía. Nosotros no tenemos los recursos para eso".

Villegas lamenta el rechazo por parte del gobierno central de suspender las actividades no esenciales. Asegura que la propuesta regional es la mejor forma de "romper la cadena de contagio" para acabar con la epidemia.

Actualmente, las personas afectadas por coronavirus en la Región ascienden a los 345. La mayoría de casos permanecen aislados en sus casas, salvo 80 ingresados en hospitales, 23 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta ahora el coronavirus se ha cobrado tres víctimas, la última un varón de 85 años con patologías previas.

Desde la Consejería de Salud se mantienen las mismas recomendaciones para evitar contraer el COVID-19. Entre otros, lavarse las manos con regularidad, mantener una distancia de un metro y medio con otros individuos y permanecer confinado en casa en la medida de lo posible.