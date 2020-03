Protección Civil en Murcia insta "a los ciudadanos de otras comunidades autónomas a permanecer en sus domicilios"

Como otros madrileños el paciente infectado por coronavirus ingresado en la UCI del hospital de Los Arcos de San Javier se dirigía a su segunda residencia en la costa en busca de un territorio con menor afluencia del COVID-19. Frente a los 36 positivos en la Región, Madrid se enfrenta a 2.000 casos confirmados.

Todos los contagiados nuevos en la Región con respecto a los de ayer (siete más) proceden de Madrid, por lo que la Consejería de Salud ha insistido en que todas las personas procedentes de esa comunidad autónoma deben guardar cuarentena de 14 días sin salir de sus domicilios.



De las personas contagiadas, nueve permanecen hospitalizadas, dos en la UCI y el resto, aislados en sus domicilios, y se han llevado a cabo más de 700 pruebas para detectar la enfermedad, al tiempo que se ha reforzado la línea de información telefónica (900121212), a la que solo se debe llamar en caso de tener síntomas y dudas sobre si se ha contraído el Covid-19.

En las últimas horas los ayuntamientos de los Alcázares, Águilas y San Javier han mostrado su preocupación ante la llegada de personas procedentes de Madrid a sus segundas viviendas en la costa murciana. Desde las instituciones solicitaban que se abstuvieran a viajar hasta la Región, y que de haberlo hecho, siguieran "rigurosamente" las recomendaciones de la OMS, y permanecieran en cuarentena un mínimo de 15 días.

Los empresarios llaman a la calma

Antonio Plaza, presidente de la Asociación de Empresarios de La Manga y Cabo de Palos, lanza un mensaje de calma. "No tenemos ninguna preocupación porque la gente que ha venido de fuera, muchos de ellos estudiantes universitarios murcianos, están siendo muy prudentes".

"Te paseas por La Manga y no ves prácticamente ni coches ni gente caminando". Plaza asegura que los residentes y visitantes salen al supermercado a comprar y vuelven a casa. "Al mediodía van a las terracitas y se toman una cerveza, pero poco más". Algunos hoteles, cuenta, están cerrados, los restaurantes vacíos y los empleados de los comercios esperan a los clientes con la mascarilla puesta y el gel desinfectante a mano para no contagiar ni contagiarse.

Estaban preparados ya para el puente y la campaña de Semana Santa, pero muchas reservas de turistas o viajes del Imserso se han cancelado. Por La Manga, insiste, te puedes pasear tranquilamente "y en Cabo de Palos hay un poco más de aglomeración pero no estamos asustados porque la gente que ha venido está cumpliendo las recomendaciones".

Un coche de Protección Civil patrulla las calles de Mar de Cristal en la Región de Murcia / JULIO LÓPEZ GUILLÉN

Como sus dos hijas, universitarias en Madrid, que llegaron hace unos días. "Por las mañanas tienen teleconferencia con sus profesores, se han traído todos sus temas; y luego hacen su gimnasia, van un poco a la playa a tomar el sol y después a casa y sin salir".

"Esta mañana hemos visto bastante normalidad, he estado paseando por la playa y sí que ve, eso sí, mucha afluencia de gente que no es de aquí", dijo a eldiario.es de la Región una enfermera residente en la localidad costera de Cabo de Palos. "Algunos bares y restaurantes ya han cerrado y otros están a la espera de lo que diga Salud Pública; hay bastante neurosis en algunos sectores de la población". Esta profesional sanitaria considera que en la Región "está todo bastante bien coordinado, aunqye hasta dentro de unos días no se verá el verdadero alcance del virus".

Paciente madrileño en la UCI de Los Arcos

Un paciente está ingresado con coronavirus en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor desde el viernes por la mañana. Se trata de un hombre de 88 años procedente de Madrid. Presenta un fallo respiratorio agudo y su pronóstico es reservado.

Comenzó a mostrar los primeros síntomas en la capital. Había visitado un centro hospitalario en Madrid tosiendo partículas de sangre. Pese a que el personal sanitario le instó a permanecer en su domicilio decidió dirigirse a la Región de Murcia. De acuerdo con un médico residente del Hospital Los Arcos, una vez el enfermo llegó a la costa del Mar Menor, y aunque los síntomas persistían, “estuvo paseándose por el centro comercial antes de ir al hospital”, donde se aprovisionó de alimentos y productos de primera necesidad. Solo después acudió al centro hospitalario para solicitar asistencia médica.

El residente asegura que tanto él como sus compañeros se sienten muy “desamparados por la falta de material de protección, entre otras cosas”. Desconocen si llegará un mayor número de material al hospital, por el momento se asignará un equipo de personal sanitario que esté exclusivamente a cargo de los pacientes respiratorios.

El Consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, ha pedido que no se colapse el 112, y que solo hagan uso de él los casos de mayor urgencia. El consejero ha recordado que está en activo el número 900 12 12 12, habilitado para personas que se encuentren con síntoma o dudas sobre un posible contagio de coronavirus. Otra vía para confirmar un posible contagio es pedir cita en el médico de cabecera para que en el propio centro se proceda a hacer los análisis pertinentes.