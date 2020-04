El consejero murciano de Salud es partidario de comenzar con niños la desescalada del Estado de Alarma

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha opinado este jueves que él es partidario de comenzar con los niños, que llevan un mes encerrados, el proceso de "desecalada" del Estado de Alarma, y también cree que debe ser centralizado porque "no hay fronteras reales entre autonomías" y así explicó que los primeros casos de Yecla procedía de personas que trabajaban en la comunidad valenciana.



"Tenemos que pensar de manera global" con esta pandemia, advirtió, y recalcó que "cuanto antes levantaría" el aislamiento a los niños, pero de una manera "muy medida" que no quiere decir que se abran inmediatamente los parques infantiles, pero sí que se le adelante a ellos el denominado desescalamiento de las medidas de confinamiento en los hogares de todos los ciudadanos que funciones no esenciales.



Preguntado si debería hacerse por edad, comentó que va a jugar un papel importantísimo ese modo, si bien señaló que confinar a los más mayores incluye una vulnerabilidad que hay que tener en cuenta como es la del punto de vista psicológico.



Por otra parte, anunció que el próximo lunes tres centros de salud comenzarán a llamar a casos posibles de Covid-19 de los que tienen en seguimiento para realizarles el conocido como test rápido o "SARS-Cov2 Antobody Test" que mide los anticuerpos para conocer cual es el porcentaje de ellos que tienen realmente el virus. Tras esos tres centros se ampliará a todos los centros de salud de la Región de Murcia para los 18.000 casos posibles existentes.



Como ejemplo de esos test, en la residencia Caser se efectuaron esta semana 113, de los que el 11,5 por ciento tenían anticuerpos sin haber pasado clínicamente la enfermedad y sin tener síntoma alguno. El número de residentes afectados son 166, y el de trabajadores contagiados en esta residencias es de 166, mientras que el número de fallecidos 44 tras los dos que murieron ayer.

Embarazadas, consideradas "no aptas"





En cuanto al personal sanitario, hay 191 contagiados, de los que 158 son del Sistema Murciano de Salud, y a partir de ahora las trabajadoras sanitarias que estén embarazadas se considerarán como "no aptas" para trabajar como colectivo especialmente sensible.



Preguntado por una teoría portuguesa de infectar de forma controlada como solución a la pandemia, respondió que no entendía tal propuesta y consideraba que se trata mas bien de una novela de ciencia ficción.



Respecto a si las personas curadas podrían desarrollar alguna cronicidad al verse afectado alguno de sus órganos como los pulmones o el corazón, respondió que todavía es pronto para poder afirmarlo, y subrayó que este virus en principio tiene que desaparecer del cuerpo y si existe alguna lesión irreversible "lo veremos con el paso del tiempo".



Rechazó que se esté improvisando en los hospitales con las terapias ya que lo que se está llevando a cabo se hace basado en conocimiento científico y la experiencia con el personal mas preparado, existiendo en este momento diversos ensayos en marcha con medicamentos para ver si son efectivos contra la enfermedad. "Pueden estar tranquilos", remarcó, pidiendo confianza a los profesionales sanitarios que están trabajando en la lucha contra el Covid-19.



Es una pesadilla, reconoció al inicio de su intervención por enésima ocasión, si bien lanzó un mensaje de esperanza porque "ya queda mucho menos", estando como estamos en lo que se denomina "fase de meseta" con datos "esperanzadores" con menos porcentaje de pruebas que dan positivo al Covid-19 y menos ingresos hospitalarios. De 11.000 pruebas, 9.600 han dado negativo.