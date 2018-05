Acusan a Ballesta de "alinearse" con los ultraconservadores para celebrar el Día de las Familias

Ahora Murcia critica que el Gobierno de Ballesta se alinee con el ultraconservador Foro de la Familia para celebrar hoy en Murcia el Día Internacional de la Familia. La concejala Alicia Morales muestra su rechazo a que "el Ayuntamiento, que debe fomentar la diversidad, la tolerancia y la inclusión, se sume de manera activa al acto celebrado por el Foro de la Familia, que defiende los valores opuestos".

La portavoz de Ahora Murcia señala que "no es ningún secreto la ideología del Foro de la Familia, que se caracteriza por la exclusión a quienes no piensan igual que ellos, por el intento de imponer su ideología y por no respetar la diversidad".

Morales subraya, que por si esto fuera poco, "se da la circunstancia de que este año Naciones Unidas utiliza como lema para este día 'Familias y sociedades inclusivas', que es precisamente a lo que se opone el Foro de la Familia".

En este sentido, a Ahora Murcia le resulta "incomprensible la afinidad del PP municipal por esta asociación, y consideramos muy desacertado que una concejala del Gobierno de Ballesta, Conchita Ruiz, participe en representación del Consistorio en el acto organizado esta noche por el Foro".

Frente a la idea ultraconsevadora de la familia defendida por esta asociación, y apoyada por el PP, la agrupación municipal destaca "el valor de la familia, pero de todos los tipos de familia", y alerta "del peligro de que organizaciones radicales y excluyentes, con la complicidad de las instituciones públicas, impongan un discurso que genera odio y rechazo a los que ellos consideran diferentes o no normativos".

Por ello, desde Ahora Murcia defienden, "como la gran mayoría de murcianos y murcianas, una sociedad diversa con familias diversas, que no se doblegue a la exclusión y ni a la imposición ideológica".