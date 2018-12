Amparo Muñoz (abogada): "A las mujeres nos ha costado mucho decidirnos a dirigir nuestros colegios de abogados"

Amparo Muñoz (Tembleque, 1967) es una de las dos mujeres que se presentan por primera vez a decana en el colegio de abogados de Murcia el próximo sábado 22 de diciembre. Muñoz es la única que lleva la lista completa. Es abogada de Derecho Civil y Mercantil, además de administradora y mediadora concursal. Junto con su equipo de otros ocho abogado han hecho de la "transparencia, participación y neutralidad" su lema.

Este año es la primera vez que os presentais dos mujeres como candidatas a decanas del colegio de abogados en Murcia.



En otros sitios no se ha dado el paso mucho antes. En Madrid Sonia Gumpert fue decana hace como cinco años. En Valencia y Barcelona ha habido las primeras decanas recientemente. Cuesta creer que siendo un número elevadísimo de abogadas no haya habido candidatas mujeres a decanas. Entre quienes se están colegiando ahora, además, hay más mujeres que hombre. No hace tanto que se cambió el Código Civil donde se decía `el notario y su esposa´.

Pedimos también una mayor conciliación con la vida personal y profesional. Es tremendamente difícil ser padre o madre y ser abogado. Tuve a mi hija un viernes y estaba trabajando al martes siguiente. Ya presentándonos las cosas han cambiado porque no se había hecho nunca algo así.

¿El cliente cuestiona a las mujeres abogadas?

Es una profesión liberal y el cliente va a resultados y no influye si se trata de un hombre o una mujer, pero a las mujeres nos ha costado mucho decidirnos a dirigir nuestros colegios de abogados.

En Murcia sí que ha habido una mujer vicedecana. El último decano, Francisco Martínez-Escribano, lleva ya diez años y se vuelve a presentar a la reelección cinco años más. Nosotros pensamos que el puesto se tiene que limitar a cinco años porque somos muchos colegiados y cualquiera debería aspirar a la silla con independencia del sexo o si tu familia se ha dedicado o no a la abogacía, como es mi caso, que no tengo ningún antecedente familiar como abogado o abogada.

El equipo de Amparo Muñoz para presidir el Colegio de Abogados de Murcia

¿Por qué la independencia es importante?

El colegio de abogados tiene que estar al margen de las ideologías y con gente con muchas formas de pensar vayan a trabajar por su colegio y por los abogados. La única ideología debe ser la defensa debe ser la defensa de los abogados, sus condiciones de trabajo y la dignificación de la profesión. Quien quiera promocionarse en política ha elegido mal sitio, no se puede utilizar a los compañeros ni al colegio para ello.

Cuento con Fernando Losana como candidato a vicedecano con Fernando Losana. También hay una abogada mercantilista llamada Marina Sánchez o Carmen Lineros, abogada de banca de toda la vida, entre otros. Es un grupo muy variado con gente joven y mayor porque los abogados somos un grupo muy variado. Uno no se puede limitar a decir que los abogados somos gente muy conservadora.

¿Cuál es vuestra prioridad?

Queremos que el colegio se transforme como se transforma la realidad. Es increíble la que se está liando porque no tenemos voto telématico. Es como el siglo XIX, el colegio tiene que dar el salto al siglo XXI con las nuevas tecnologías. Estamos todos identificados con el DNI electrónico y la tarjeta ACA y, de hecho, tenemos que notificar absolutamente todo en la plataforma Lexnet. ¿Por qué no puede ser válido para identificarnos? También queremos que las personas colegiadas participen más en la formación y actividades que se hagan por parte del colegio.

El turno de oficio, por ejemplo, requiere que vayas al colegio para presentar todas las carpetillas y la documentación. Esto es inaudito en la fecha en la que estamos. Hay que hacerlo digitalizado vía internet. El colegio se ha quedado en una época que no procede.

Recientemente hubo manifestaciones en Murcia por un turno de oficio digno.

Queremos dignificar la profesión del turno de oficio con respecto a otros compañeros que no llevan turno de oficio y con respecto a terceros como clientes o juzgados porque es muy sacrificado y hay gente que depende un 80 o 90% del turno de oficio.

No se pueden producir retrasos en los cobros o el bajísimo baremo que existe. Se trata de condiciones malas para unos abogados que estamos financiando el derecho legítimo a la defensa de todo el mundo, que es un derecho constitucional y que no puede salir prácticamente en un porcentaje tan elevado de los recursos de los abogados. Es necesario un esfuerzo muy superior del ministerio de Justicia y de los fondos públicos que tienen que ir a abonar esos abogados. No se puede mantener un turno de oficio como el que actualmente existe.