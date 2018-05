El Ayuntamiento de Murcia sigue sin pagar ocho nóminas a las trabajadoras de ayuda a domicilio desde 2016

Isabel Andreo está a las ocho de la mañana en una casa del barrio de Santiago el Mayor en Murcia ayudando a duchar y dar de comer a un anciano. En dos horas tiene que estar en otro hogar en la carretera de Alcázares de San Pío y más tarde dirigirse a la carretera de Algezares. "Además hacemos todo el aseo en domicilio sin el material adecuado, como las camillas que puedan tener en los hospitales, de modo que nos quedamos con la espalda hecha polvo de duchar a los ancianos en las bañeras", dijo Andreo.

Así cada dos horas hasta que llegan las cuatro de la tarde. Andreo ofrece el servicio de ayuda a domicilio a mayores y pequeños que no tienen autonomía ni familiares que les asistan por un sueldo de 800 € al mes. Es un trabajo social "durísimo", como ella califica, encargado por el Ayuntamiento de Murcia. Le deben un total de ocho nóminas de 2016 y 2017. A ella y a las otras 299 trabajadoras que se dedican a lo mismo.

Un grupo de trabajadoras se planta todas las mañanas a las 12h frente a la puerta del consistorio para reclamar su dinero. "El alcalde el otro día hasta me comentó si me había cortado el pelo", contó a este diario Andreo.

La historia se remonta hasta 2011 cuando la antigua empresa contratada por el Ayuntamiento de la capital para llevar a cabo dicho trabajo social era Ayuda a Domicilio S.A.L., de la que era gerente Encarnación Espinosa Jaén. Entonces empezaron ya los retrasos en los pagos, a no reconocer bajas laborales y un sinfín de desencuentros con las trabajadoras hasta el punto de que en 2014 tres personas hicieron huelga de hambre durante tres meses en la Glorieta.

Trabajadoras de la Ayuda a Domicilio manifestándose en la puerta del Ayuntamiento de Murcia

A pesar de ello, el Ayuntamiento prorrogó dos años más el contrato a dicha empresa. "Durante esos años solo estuvimos un mes al día con los salarios", dijo Isabel Andreo, presidenta del comité de empresas Sitras. "Muchas trabajadoras se vieron obligadas a dejar sus casas, otras sufrieron amenazas de desahucio. Fue durísimo. De ahí que fundarámos nuestro propio sindicato Sitras porque los mayoritarios no nos ayudaban", añadió Andreo.

Hubo una segunda huelga de cinco meses en 2015 -siempre cubriendo los servicios mínimos- y el consistorio finalmente cambió en junio de 2017 la adjucación a otra empresa, Clesal, con la que no ha habido ningún problema desde entonces. Pero las deudas con las trabajadoras de S.A.L., ahora en administración concursal, siguen sin pagarse.

"Desatendidas" por el Ayuntamiento de Murcia

"Nos sentimos desatendidas durante siete años y no ya por la empresa, sino por la institución que está dando un servicio a miles de usuarios. Se trata, además, de un trabajo humanitario", explicó por teléfono Isabel Andreo.

Trabajadoras de la Ayuda a Domicilio manifestándose en el Ayuntamiento de Murcia

"Desde noviembre de 2017 tenemos una sentencia firme que el Ayuntamiento, como responsable solidario, ha de pagar a las trabajadoras una de las pagas extra que se les adeuda de 2016, pero seis meses después sigue sin suceder", señaló Clara Martínez Baeza, abogada de parte de las trabajadoras.

Las trabajadoras han recibido una notificación del Ayuntamiento reconociendo las cantidades que les deben. "Pero desde luego no se aprecia ninguna intención de pago porque no se especifica ninguna fecha para ingresar el dinero", añadió la letrada.

Por su parte, la concejal de Bienestar Social, Conchita Ruiz dijo "no aclararse exactamente con la situación jurídica, pero sé que hay dos vías jurídicas que se contradicen y no queremos pagar doblemente a la administración concursal y a las trabajadoras". "Nuestro objetivo es pagar primero a las trabajadoras, tal y como se decidió en Junta de Gobierno", añadió Ruiz. Cuándo, en cambio, no supo decirlo.