Los murcianos Bionic participan este fin de semana en la Gran Final FIRST LEGO League

Este fin de semana, Logroño acoge la Gran Final FIRST LEGO League España, en la que participan 80 equipos de jóvenes de entre 6 y 16 años, después de haber sido seleccionados entre más de 15.000 chavales de 1.900 equipos. Entre todos ellos, el equipo murciano Bionic, formado por 8 chavales de entre 11 y 15 años, intentará traerse a la Región el reconocimiento nacional.

Durante tres meses, los participantes han competido en 33 torneos clasificatorios celebrados en 25 ciudades de España, en las que se ha contado con la colaboración del 20% de las universidades, parques tecnológicos y más de 2.700 voluntarios.

Los días 10 y 11 de marzo, 55 equipos FIRST LEGO League (10-16 años) y 23 equipos Junior (6-9 años) pondrán a prueba el diseño, construcción y programación de sus robots y presentarán sus proyectos científicos para resolver problemas reales relacionados con la gestión del agua, ya que esta 12ª edición se ha centrado en el Desafío HYDRO DYNAMICS (ciclo humano del agua).

En esta Gran Final FIRST LEGO League España se seleccionarán los equipos que participarán en los torneos internacionales, que se celebrarán entre abril y junio, en Detroit y Arkansas (Estados Unidos), Debrecen (Hungría) y Tallin (Estonia).

El reto: solucionar los problemas del agua

En esta 12ª edición de FIRST LEGO League, los participantes han explorado dónde y cómo encontrar agua, cómo transportarla y cómo gestionarla y utilizarla de forma sostenible. En este contexto, Fundación Aquae ha querido sumarse, junto a la Escuela del Agua y las marcas locales de Suez, como colaborador temático. « Durante estos tres meses, hemos compartido con los participantes nuestra experiencia y know how sobre la gestión integral del agua en las ciudades, el acceso al agua potable en el mundo o la economía circular aplicada al agua, lo que esperamos que les haya ayudado en sus respectivos proyectos », explica Ángeles Puerta, directora de Fundación Aquae.

En todo el mundo, alrededor de 2.100 millones de personas (3 de cada 10) carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar y 4.500 millones de personas (6 de cada 10) no disponen de un saneamiento seguro, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Mientras que en países como España consumimos una media de 132 litros diarios por habitante, más de 3,4 millones de personas mueren cada año por falta de acceso a agua potable y por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua.

« Según datos de la OMS, son necesarios 50-100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas, algo que desde luego no se cumple en muchas regiones del mundo. Por eso, involucrar a los jóvenes en programas como FIRST LEGO League es clave para que conozcan lo importante que es ser responsables con el uso y la gestión de un bien tan preciado como el agua », subraya Puerta. « Dentro de unos días, celebramos el Día Mundial del Agua (22 de marzo), una efeméride en la que nos gustaría poner el foco en el trabajo que todavía queda por hacer para conseguir el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: agua potable universal, equitativa y a un precio asequible en 2030 », concluye.

FIRST LEGO League es el programa internacional que involucra a niños y jóvenes en la investigación y la resolución de problemas, a través de desafíos temáticos, fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas entre más de 365.000 estudiantes de 90 países del mundo. La Gran Final FIRST LEGO League España está organizada por la Fundación Scientia, entidad sin ánimo de lucro que, desde hace 12 años, organiza este programa en España, en colaboración con la Fundación Riojana para la Innovación y la Federación de Empresarios de La Rioja.