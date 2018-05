Cambiemos Murcia tilda de "irreal" el borrador del presupuesto y critica que no atienda a las necesidades de la ciudadanía

El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha asegurado hoy que el borrador de los presupuestos municipales para este año incluye unas previsiones que "son irreales" y que no se basan en las necesidades de la ciudadanía.

Para Ramos, el proyecto del equipo de Gobierno promete inversiones que "sabe de antemano que no va a llevar a cabo" pues se ha demostrado que "no ejecuta más del 35 por ciento" cada año, con lo que "sigue inflando artificialmente los números del presupuesto para simular una salida a la crisis que no llega nunca".

Además, ha lamentado que el borrador incluya una partida presupuestaria del 2,86 por ciento para las juntas municipales, "muy lejos" del 8 por ciento que contemplan el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, ha señalado que, "más allá de las grandes infraestructuras" como Murcia Río o San Esteban, el equipo de Gobierno local "sigue abandonando a barrios y pedanías, postergando inversiones necesarias como son la conclusión de la Costera Sur, la mejora del transporte público y obras tantas veces prometidas como la piscina de Beniaján".

"Tampoco tiene en cuenta las necesidades presupuestarias que la aplicación de la nueva Ley de Contratación requiere en cuanto a personal y medios técnicos", ha insistido Ramos, para quien el PP "demuestra una vez más su incapacidad para gobernar en minoría, retrasando la presentación de los presupuestos al mes de mayo, cuyo debate en pleno no llegará hasta junio o julio".

El edil ha sostenido que el proyecto no cuenta con un calendario ni un procedimiento de debate establecido, pese a que Cambiemos Murcia lo ha exigido en numerosas ocasiones e, incluso, llevó una moción al Pleno del pasado febrero que fue aprobada, "aunque como es costumbre no está siendo ejecutada".

Del mismo modo, ha criticado que el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, haya informado a los medios de comunicación y a los grupos municipales de este borrador al mismo tiempo, "con cinco meses de retraso y numerosas interpelaciones para que se presentara".

"Una vez más, el Partido Popular de Ballesta pretende llevar a cabo una negociación a puerta cerrada al más puro estilo mercado persa donde se cambien partidas a cambio de apoyos, sin transparencia ni un debate con la ciudadanía sobre el modelo de ciudad que cada grupo defiende", ha sostenido Ramos, quien ha lamentado además la ausencia de la liquidación del presupuesto del año 2017, sin la cual no se puede conocer como el PP ejecutó el presupuesto el pasado año.