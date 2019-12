Cartagena continúa en alerta por las fuertes lluvias de la DANA

Cartagena sigue en alerta por las fuertes lluvias. Según los datos de la Confederación Hidrografica del Segura , a las siete menos cuarto de esta mañana, las zonas del municipio que habían registrado mayores precipitaciones en las últimas doce horas habían sido en los pluviómetros situados en la rambla de Benipila, en Cartagena, con 52 litros; en Pozo Estrecho, con 51 litros; y en La Puebla, con 49 litros.

La alerta naranja, que se activó a las 12 de esta madrugada se ha reducido por la AEMET hasta las 12 de este mediodía, en que pasará a nivel amarillo con precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, hasta las 12 de la noche en que se desactivará.

En cuanto al viento, desde las siete de esta mañana se encuentra en nivel amarillo con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y que se mantendrá hasta las seis de esta tarde. Sin embargo el aviso naranja por oleaje en la costa permanecerá activado hasta las 12 de la noche de hoy martes.

Funcionarios de la Concejalía de Educación se han desplazado a primeras horas de esta mañana para comprobar el estado de los centros educativos. Los técnicos han informado que por lo general todos se encuentran en buen estado. En especial los de La Puebla, Pozo Estrecho, La Aljorra, La Palma y La Manga, aunque alguno con agua acumulada en zonas de sus patios, que no impide la actividad escolar. La principal incidencia no obstante se ha registrado en el de Alumbres, que está sin fluido eléctrico, como el resto de la localidad desde esta madrugada. Algunos centros han previsto no salir al patio durante el recreo para evitar el peligro de caídas de ramas por las rachas de viento.

Desde el servicio de Bomberos informan que no ha habido ningún rescate ni intervención a causa de las lluvias.

Por otro lado, durante la noche se mantuiveron abiertos los tres centros de acogida atendidos por funcionarios y voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena en el Colegio de Los Nietos, Local Social de Los Urrutias y Pabellón Polideportivo de Barrio Peral-Cuatro Santos, que tampoco han registrado incidencias. Se han atendido a personas que solicitaban más información sobre los avisos emitidos por megafonía y han agradecido el gesto del Ayuntamiento.

Las precipitaciones caídas en las últimas horas en Cartagena han obligado a cortar el paso de vehículos en las siguientes carreteras del término municipal según informa la Policía Local:

Carretera del Sifón (entre El Bohío y las Tejeras).

Carretera de El Albujón - La Aljorra.

Cruce con la rambla en Los Belones (Campo Verde).

Cruce con la rambla en la carretera de

Islas Menores a Mar de Cristal.

Cruce con la rambla en la carretera de

Pozo de Los Palos a La Guía

Camino de La Mina en su cruce con la Rambla de El Albujón

El resto está transitable, aunque se recomienda mucha precaución y evitar desplazamientos innecesarios, así como no vadear cauces ni aparcar en zonas inundables.

La Policía Local ha reforzado su presencia a la entrada de los colegios, especialmente en aquellos que presentan problemas en caso de lluvia. Los autobuses urbanos han reanudado sus servicios a primera hora de la mañana sin incidentes, funcionando todas las líneas, según ha informado la Concejalía de Infraestructuras.

Se aconseja a los ciudadanos no acercarse a la costa, por el peligro de ser arrastrados por las olas y advertir la posible caída de ramas o de elementos de las fachadas por el viento.