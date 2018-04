Castejón critica que no se incluya ninguna partida para Cartagena en los Presupuestos nacionales

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha denunciado que el Gobierno central ha olvidado a Cartagena en la redacción de los Presupuestos nacionales que se han presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados. "El PP nos ha vuelto a dejar muy claro que Cartagena no sólo no está entre sus prioridades sino que para ellos no existe". De esta forma, ha asegurado qu el documento que se ha presentado esta mañana en el Congreso "no incluye partida alguna para cubrir ni una sola de las necesidades de nuestro municipio", ha afirmado la primera edil.



Castejón ha explicado que no se ha asignado presupuesto para la creación de la Ciudad de la Justicia en Cartagena, ni para la regeneración del Mar Menor, la continuidad del programa S-80 o el avance en la llegada de la Alta Velocidad al municipio. Sobre este último tema, la alcaldesa ha recordado que el ministro de Fomento aseguró en una reciente visita a Cartagena que las obras del AVE comenzarían en 2019. "Esta mañana nos ha quedado muy claro que el ministro Íñigo de la Serna sigue la estela marcada por sus antecesores y se dedica a vender humo", ha criticado.



La alcaldesa ha cuestionado el papel que está desempeñando el grupo popular en el Ayuntamiento de Cartagena en la redacción de estos presupuestos. "Me gustaría saber el grado de implicación que el PP local tiene con nuestro municipio, cuando no son capaces de conseguir que sus superiores destinen a Cartagena las inversiones que necesitamos para seguir creciendo".