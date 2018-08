El 'ChatBot' de Turismo es una "chapuza"

El servicio de asistencia (vía chat) inaugurado esta semana por el Ayuntamiento de Murcia ha despertado las primeras críticas por sus continuos fallos. Esta herramienta, con la que se pretende guiar al turista por la ciudad y facilitarle información de los principales puntos de interés, fue definida por el equipo de Gobierno municipal como un servicio que " ofrecerá un entorno conversacional entre un usuario y este sistema que, mediante tecnología de reconocimiento del lenguaje natural y de inteligencia artificial, podrá mantener un diálogo coherente".

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha probado el 'ChatBot' y ha dejado en evidencia sus carencias. La asociación conservacionista ha denunciado que esta aplicación no reconoce lugares tan importantes de la historia murciana como el Jardín de Floridablanca, el Paseo del Malecón o la casa de Antonete Gálvez, entre otros: "Una autentica chapuza que no reconoce los lugares ni los monumentos más emblemáticos de Murcia", ha expresado Huermur a través de sus redes sociales.

Uno de los miembros de la asociación, Sergio Pacheco, ha afirmado a eldiario.es que "el ChatBot no reconoce ni lugares como la plaza de toros. Hemos pedido información a esta herramienta y sí ha reconocido algunos lugares del centro, como por ejemplo el edificio del Ayuntamiento". Asimismo, Pacheco ha lamentado la desatención que sufren las pedanías ya que "el ChatBot no funciona cuando le pedimos información sobre los lugares que tenemos en las pedanías. No reconoce el Castillo de Monteagudo".

La oposición también ha criticado este servicio del Ayuntamiento. En este sentido, el partido Ahora Murcia también ha calificado el ChatBot como "chapuza". La edil Alicia Morales ha indicado que: “el lunes preguntaremos por escrito al equipo de gobierno del PP cuánto nos ha costado a los murcianos este servicio de ‘ChatBot’, que se ha demostrado totalmente fallido al día siguiente de su lanzamiento a bombo y platillo”. Asimismo, la portavoz ha declarado que “resulta lamentable que se haya tenido que recurrir a un robot para atender a los turistas mientras el PP tiene cerradas la mayoría de oficinas turísticas del centro, sin ofrecer al turista que nos visita una atención personal profesionalizada”.

El 'ChatBot' y el Arco de San Juan

El Ayuntamiento considera que está teniendo resultados positivos

El consistorio afirmó que más del 80% de las consultas recibidas por el 'ChatBot' en las primeras 24 horas fueron atendidas de manera satisfactoria. Cabe destacar, según ha manifestado el Ayuntamiento, que este servicio "es una herramienta de inteligencia artificial y dispone de capacidad de aprendizaje".

Desde el equipo de Gobierno confían en que la capacidad de aprendizaje que tiene esta herramienta y el trabajo de los técnicos de Turismo consigan una mejora del 'ChatBot'.