Cien posibles contagiados de coronavirus rompen el confinamiento a diario en la Región de Murcia: "Son malas personas"

Cien personas que deben guardar cuarentena por ser posibles contagiadas de COVID-19 rompen ese confinamiento cada día durante esta semana, por lo que son denunciados a la policía. Además, de 9.000 de los 16.700 a los que se hace seguimiento ya llevan 14 días en casa y serán sometidos a pruebas para determinar con seguridad si están o no infectados.

En rueda de prensa, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha calificado de "malas personas" a quienes ponen en riesgo a otras personas saliendo a la calle cuando no pueden hacerlo por haber sospechas de que padecen la enfermedad.

Además de a esos 16.700 posibles contagiados, médicos de atención primaria hacen una monitorización telefónica diaria para ver la evolución de otras casi 22.000 personas que han estado en contacto estrecho con ellos, quienes, una vez cumplidos esos 14 días indicados pueden ir siendo sometidas a pruebas que con certeza descartan o confirman la presencia del coronavirus en su organismo.

En un principio ya son 9.000 las que pueden ser analizados, pero con el resto hay que aguardar ese plazo en aislamiento para que cumplan el pico de anticuerpos, pues hacerlo antes, a las 24 o 48 horas de tener síntomas catarrales, puede llevar a descartar la COVID-19, cuando en realidad puede que esté enmascarada, con lo que resultaría contraproducente que no mantengan el obligado confinamiento domiciliario, ha explicado.

"Tenemos el compromiso de hacerles la prueba a esos posibles para tener una imagen más aproximada de la realidad, el número de afectados y la inmunidad poblacional", ha precisado sobre ese gran colectivo.

Ha cifrado en más de 10.000 los casos negativos de las 11.533 pruebas realizadas desde que se detectó en la Región de Murcia el primer caso, el pasado 8 de marzo.

De los positivos, en la actualidad hay 316 sanitarios, pero "la situación más dramática se da en las residencias, donde la COVID se muestra con toda su virulencia", ha afirmado.

"Ayer finalizaron las pruebas de tipo PCR y test de anticuerpos rápidos a trabajadores e internos en la de ancianos de Santo Ángel (Caser) y hoy comienzan a hacerlo en la de Santomera (Sergesa), una de las cuatro de la tercera edad en las que se constataron contagios y que este viernes seguían siendo las mismas cuatro, junto con el centro de discapacitados de la pedanía de Churra, a las que hay que añadir hoy un centro de menores, cuyo nombre y localización no ha detallado.

En total, son 177 los internos y 77 profesionales de residencias los contagiados, con 45 ancianos de esas residencias fallecidos, justo la mitad del total de fallecidos en la comunidad murciana.

Preguntado por la anunciada capacidad del sistema sanitario murciano para realizar a diario desde esta semana mil pruebas de tipo PCR, cuando se vienen haciendo la mitad, Villegas ha indicado que se debe a que no hay lista de espera para ellas y se realizan en un plazo de 24 o 48 horas todas las prescritas por los médicos, aunque ha reconocido que hay dificultades también para obtener cierto material para poder abordar un mayor número.

Respecto a la posibilidad de acoger pacientes de otras regiones, ha informado de que no hay peticiones de ingresos porque en todas ha bajado la presión en hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos, con lo que, salvo que haya un repunte, no cree que vaya a haber más solicitudes más que aquellas dos de un hospital de Hellín (Albacete) de hace unos días que finalmente no llegaron a realizarse.

En cuanto a los contagios que se produjeron en la central de urgencias 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha afirmado que tras sustituirse al personal infectado y ser separados quienes la atendían no ha habido ninguna merma en el trabajo.

En las clínicas privadas con plazas públicas concertadas "están trabajando bien", ha indicado al hablar de los centros en los que permanecen ingresados unos 70 enfermos, el 30 por ciento del total de ingresados en hospitales en la región murciana, tras la detección de un brote de nosocomía que afectó a trabajadores de uno de aquello hace ya un tiempo que se controló, con lo que no hay mayor problema.

Ha indicado que en la reunión de Comisión Interterritorial de Salud autonómica en la que participó ayer pudo comprobar que ha desaparecido el "colapso" en los hospitales en España y la "enorme sobrecarga" en la UCI, por lo que la situación se va normalizando lentamente y en algunas comunidades han superado de hecho algunos hitos importantes y "Murcia pronto lo hará, pues tiene más personas curadas que ingresadas".

Por último, ha indicado que como médico que es, personalmente se hubiera "puesto la bata el primer día para ir a urgencias", pero "hay un equipo formidable, con veintitantos mil trabajadores del SMS y de centros concertados ayudando y muchísimos otros profesionales al margen y un esfuerzo social impresionante, con el 99,9 % de personas que están en su casa cumpliendo un mes haciendo un favor para que otra gente mayor no tenga problemas".