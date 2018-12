Ciudadanos denuncia que el Gobierno regional sigue sin cumplir la Ley de Accesibilidad Universal

Ciudadanos ha denunciado que aún existen varios edificios públicos en distintos lugares de la Región de Murcia que no han sido adaptados a las directrices de la Ley de Accesibilidad Universal, pese a que su plazo de cumplimiento llegó a su fin hace un año.

Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha lamentado que "por segundo año consecutivo tengamos que denunciar que la ley ha sido claramente ignorada por el Gobierno regional". Asimismo, el diputado ha asegurado que "el Real Decreto por el que se aprueba la ley general de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, establece que a partir del 4 de diciembre de 2017 todos los productos, bienes y servicios tienen que ser accesibles".

"Es muy triste que no se hayan tomado las medidas necesarias para que las personas con discapacidad y con movilidad reducida aún no puedan disfrutar de los mismos espacios y servicios públicos que el resto de sus ciudadanos porque éstos aún no han sido adaptados a sus necesidades", ha añadido Molina.

Entre los edificios que no se han adaptado a la nueva ley se encuentran la sede de la Consejería de Turismo y Cultura, el Museo Ramón Gaya y la Gerencia Territorial de Justicia. "Esperamos que el Gobierno ponga remedio a esta situación lo antes posible porque no solo está causando un importante perjuicio a las personas con discapacidad, sino que además está cumpliendo la ley", ha finalizado Molina.