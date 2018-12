Los colectivos LGTBIQ+ de Murcia alzan la voz contra la intolerancia

Bajo el lema "Suma tu voz contra la intolerancia" diversos colectivos, acompañados de un centenar de personas, han reiterado la defensa de los derechos y libertades en la Plaza de la Glorieta durante la pasada tarde del 15 de diciembre. Las organizaciones sociales han manifestado su repulsa a las personas intolerantes que "se posicionan en contra de la diversidad sexual, de género y familiar, en contra de los derechos humanos de las personas migrantes y de las mujeres".

Lectura de manifiesto O.B. / Murcia

El acto ha sido organizado por la asociación de familias de gais y lesbianas de la Región de Murcia (ASFAGALEM), el colectivo 'No te Prives', la coordinadora Anti-Represión en la Región de Murcia y el colectivo GALACTYCO.

Desde las organizaciones convocantes han expresado su rechazo a "aquellas personas que utilizan la libertad de expresión para atacar la dignidad de las personas". También han indicado que "atacan y culpabilizan a las minorías, cuando todas las personas somos ciudadanos de un mismo país".

En este sentido, han advertido de "una oleada de intolerancia" que "amenazan los derechos conseguidos a lo largo de estos años". Los colectivos LGTBIQ+ han realizado una performance reivindicativa en esta concentración con la lectura del poema 'Ellos vinieron" de Martin Niemöller . Además, han encendido bengalas con los colores de la bandera LGTBIQ+ y han manifestado que "No toleran la intolerancia".

Performance contra la intolerancia O.B. / Murcia

En declaraciones a eldiario.es, Jesús Costa, presidente del colectivo 'No Te Prives', ha expresado que la principal razón por la que han convocado esta protesta es porque "estamos siendo atacados por una serie de movimientos que van en contra de la diversidad, ya no solo LGTBIQ+, sino en contra de todo de lo que sea diferente: mujeres, inmigrantes, cualquier gitano y cualquier otra realidad con la que convivimos pero que no aceptan".

Asimismo, Costa ha declarado que mediante la performance han intentado plasmar que la ciudadanía es diversa, no solo en Murcia, y que "no aceptar la diversidad es ir en contra de los derechos humanos". También, ha manifestado que "estos grupos políticos que no aceptan la diversidad no son aceptables, contra eso hemos venido hoy, para reivindicar la defensa de la diversidad".