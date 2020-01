Concentración en Murcia contra el veto parental: "No existe el derecho a educar en el odio"

Unas 300 personas se han manifestado en Murcia en repulsa al veto parental. La concentración, convocada por la plataforma Pacto por la Regeneración, ha aglutinado a personas de todas las edades, que han mostrado un rechazo frontal al llamado 'pin parental' impulsado por Vox en Murcia. La polémica medida que permite a los padres censurar parte del programa educativo decidiendo si sus hijos acuden o no a actividades complementarias que forman parte del currículo escolar, como charlas de diversidad LGTBI, racismo, feminismo o protección medioambiental. Más de 230 organizaciones y asociaciones han firmado un manifiesto, tanto a nivel regional como nacional, en apoyo a la retirada del veto parental.

Antes de celebrarse la concentración, el Gobierno de Murcia había confirmado su decisión de endurecer a medio camino el veto parental. Fuentes de la Consejería de Educación confirmaron a este periódico que se llevará a cabo una modificación en los los decretos de currículum educativos de primaria, secundaria y bachillerato para introducir la normativa de la autorización familiar con matices a los reclamados por Vox.



De esta forma, los alumnos tendrán que asistir obligatoriamente a la actividad o charla complementaria a menos que exista un no expreso de los padres. Además, en el caso de ser impartidas por empleados públicos no será necesaria dicha autorización familiar.

Durante la marcha se han coreado consignas como "Los que estáis rezando, estáis adoctrinando", "Más educación y menos represión" o "Se va acabar, se va acabar, la censura parental". A María Ángeles, participante de la manifestación, le parece "irreal" lo que se está viviendo en Murcia: "El veto parental es absolutamente retrógrado". Ángeles tacha al Gobierno regional de "vendidos" a un partido de "ultra derecha" del que es incapaz de decir su nombre. "El pin es un ataque a la libertad y a la escuela pública".

Manifestación en contra del veto parental frente al Gobierno de Murcia / Miguel Ángel Santiago

"Nos parece una agresión muy grande a la libertad de cátedra del profesorado de tipo ideológica, de ultraderecha y ultracatólica" critica Ana Mellado, miembro de la Asamblea Feminista de Murcia. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para expresar nuestra repulsa". Ana lamenta que parte del ataque se dirija a cuestiones de violencia de género: "No pensamos permitir esto".

Jesús Costa, presidente de la asociación LGTBI 'No te Prives' señala que es falso cuando se le dice a los padres que tienen un derecho a decidir para que sus hijos reciban o no una educación en diversidad. "Es una censura que impide que los menores adquieran conocimientos y teengan herramientas para situaciones de acoso o bullying que afectan a su desarrollo". Costa defiende que "las personas no tienen derecho a educar en el odio".

Antonio Serrano, presidente de la asociación Vihsibles, señala que no se puede vetar la entrada a la educación sexual para los jóvenes, "menos cuando hay un repunte en Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en la población adolescente". Serrano sostiene que, "o se les instruye desde una educación positiva y consciente de lo que hacen o no cosneguiremos erradicar las enfermedades de transmisión sexual".

El futuro del veto parental en Murcia, en el aire

El Gobierno de Murcia, formado por una coalición entre PP y Ciudadanos, consiguió el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de 2020. Una de las condiciones claves del partido de extrema derecha para conseguir su firma en las cuentas anuales era endurecer el veto parental.

Manifestación en contra del veto parental frente al Gobierno de Murcia / Miguel Ángel Santiago

No obstante, las versiones sobre hasta dónde llegará su blindaje varían en función del interlocutor: Ciudadanos, por su parte, asegura que no han cedido en su postura y rechazan el 'pin parental', al que consideran que "podría ser ilegal". Mientras tanto, Vox asegura que han conseguido convencer a sus socios de gobierno de transformar en decreto el veto.

La ministra de Educación, Isabel Celáa, dio hace ocho días un mes al Gobierno murciano para suprimir cualquier rastro del veto parental antes de acudir a los tribunales. Además, acusó a Pablo Caso de "desconocimiento" del sistema educativo, y le recordó que fue el propio PP el que, por vía de la Lomce, "retiró" la capacidad de los padres y madres para decidir sobre las actividades que se imparten en los centros educativos a través de los consejos escolares.