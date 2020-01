El Gobierno regional activará el Observatorio de Igualdad este jueves: "No será un chiringuito"

La Consejería de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social aprobará este jueves el decreto del Observatorio de Igualdad, incluyendo una comisión de violencia de género. El organismo integrará puestos en común de distintas entidades para analizar las políticas sociales que se están llevando a cabo y solventar los posibles desaciertos. El observatorio iniciará su actividad impulsado los últimos meses por la vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, pese a las reticencias de Vox, que califica este tipo de organismos de "chiringuito ideológico".

Según se puede leer en el proyecto de decreto, el Observatorio de Igualdad cumplirá la función de recopilar información relacionada con la situación de la mujer en ámbitos de la vida social, económica, laboral y política. Con ello, se realizarán análisis e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de la mujer en la Región de Murcia y, en particular, sobre los problemas detectados en violencia de género, los cambios producidos en los roles sociales, las principales tendencias de futuro y la evolución general de la igualdad de género.

Con todos estos datos se elaborará un anuario de estadísticas de género antes del final del primer semestre del año, los cuales se remitirán al Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).

De acuerdo con el artículo 8.2 de la Ley 7/2007, María José García Méndez, directora general de Mujer, Igualdad y LGTBI, señala que el Observatorio de Igualdad busca "reunir a todo tipo de gente en torno a una mesa en donde se recaben, analicen y, además, se difunda información sobre indicadores de la Región de Murcia en materia de igualdad".

La directora general reconoce que "es muy extraño que este Observatorio no se haya puesto en marcha mucho antes". En el proyecto de decreto se expresa que la Consejería se compromete a facilitar la participación y el encuentro entre las asociaciones y entidades dedicadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

García Méndez matiza que al recabar información "se obtiene las fortalezas y las debilidades de las políticas sociales que se están llevando a cabo. Por eso, en la recolecta de información y opiniones formarán parte las ONG y representantes sindicales". Estos últimos formarán parte del Observatorio, ya que según apunta la directora, son organismos que "trabajan a pie de calle con la sociedad murciana y ellos mejor que nadie nos pueden informar de dónde se está fallando".

Además, García Méndez ha informado que el Observatorio de Igualdad contará con tres comisiones permanentes: una plenamente de la igualdad, otra de violencia de género y una tercera sobre la publicidad e imagen no sexista en los medios de comunicación. "Se nos está escapando de las manos el lenguaje sexista en redes sociales y debemos controlarlo. Por eso creemos que es un órgano que va aportar mucho a las políticas de iguadad y violencia de género en nuestra Región".

Una de las medidas estrella de este Observatorio de Igualdad es la subvención a empresarios que implanten planes de igualdad en el trabajo. "Por la evidente existencia de la brecha salarial hay que visibilizar y concienciar al tejido empresarial. Aquellas empresas que no están obligadas por ley a implantar planes de igualdad, les vamos a subvencionar para que los elaboren. Los empresarios son los que tienen la llave para que se desaparezca esa brecha. Deben ponerse las gafas de la igualdad y dar oportunidades a todos por igual".

Respecto al presupuesto para el Observatorio, la directora ha asegurado que no hay uno estrictamente dedicado a este órgano. "El Observatorio no ha nacido para ser un chiringuito y colocar a una persona. Esa no es la política de Ciudadanos", recalca así García Méndez.

En cuanto al Observatorio LGTBI, que lleva paralizado desde hace más de tres años, la directora ha señalado que "en breve se pondrá en marcha", que aún "no ha terminado el proceso administrativo".

"El Observatorio LGTB ya no está en un cajón. Una de nuestras actuaciones nada más llegar al Gobierno fue abrir cajones que estaban cerrados: lo hemos hecho con el Observatorio de Igualdad y también hemos activado la maquinaria para que se ponga en marcha el observatorio para la discriminación del colectivo el LGTB". García Méndez ha asegurado a este medio que "si todo va bien, se aprobará antes del verano 2020".