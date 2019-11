Miles de murcianas contra la violencia machista: "Son asesinatos"

Decenas de miles de personas se han concentrado en la ciudad de Murcia para reivindicar la lucha contra la violencia machista. La localidad se ha unido a las numerosas manifestaciones convocadas a lo largo del país que, como telón de fondo, buscan visibilizar la desigualdades entre hombres y mujeres. La marcha, convocada por el Movimiento Feminista de Murcia, comenzó a las 19:00 horas en la plaza de la Merced y finalizó en la Glorieta en torno a las 21:00.

Durante el trayecto se han podido escuchar cánticos como "libre y luchadora, mujer trabajadora", "violencia machista, violencia terrorista" o "no son muertes, son asesinatos". La presencia de mujeres ha sido mayoritaria en una concentración en la que ha habido personas de todas las edades.

Olvido, una de las organizadoras de la manifestación, se muestra optimista con el nivel de convocatoria. Este año han sacado músculo al coordinarse con organizaciones como la Plataforma Antidesahucios, Antirepresión, Convivir sin Racismo, la Asociación Gitanas Feministas y Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). "Nuestro objetivo es encauzar un movimiento social" señala la mujer, que pide a la clase política que "ponga freno" a la extrema derecha: "Nosotras somos apartidistas, el resto de partidos debe integrar políticas en favor de las mujeres".

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el año 2018, los juzgados de la Región de Murcia con competencia en violencia sobre la mujer recibieron un total de 8.250 denuncias, lo que supone un incremento de 5,2 % respecto de 2017, cuando se registraron 7.836. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 6.345, de las que eran extranjeras 2.591, un 40,8 %.

La presencia de la juventud se ha hecho notar. Varios metros atrás del comienzo de la marcha se encontraba el auténtico foco de la marcha. Estudiantes, universitarias y trabajadoras cantaban al unísono contra la violencia machista, portando pancartas e insignias.

Pancartas durante la concentración contra la violencia machista en Murcia Santiago Cabrera

Un grupo de amigas sostienen que ven en su día a día el maltrato de los hombres hacia las mujeres: "Nos siguen educando con la idea del amor romántico como posesión y nos pasa factura" cuenta una de ellas. Otra asistente cuenta cuánto le costó salir de una relación en la que su pareja la maltrataba psicológicamente. "Cuesta mucho darte cuenta de que no es sano. Y a veces te das cuenta tarde".

Según VioGén, en lo que llevamos de año, hasta el 31 de octubre, ha habido 23.186 víctimas por violencia machista en la Región de Murcia. Este sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género producidos en el país, impulsado desde el Ministerio del Interior, lleva doce años en funcionamiento, y está presente en las localidades de Alhama de Murcia, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Puerto Lumbreras, Santomera, Totana y Yecla.

"A veces me da verguenza decir que soy de Murcia", cuenta Ana, una mujer de tercera generación que lamenta el auge de Vox en la Región en las últimas elecciones. "Vox va contra la vida, y tenemos que dejar claro que la violencia machista existe y hay que luchar contra ella". Ana, que en su memoria recuerda tiempos peores, sostiene que queda "mucho por hacer".

Cordón morado a Vox

En la concentración han podido verse figuras políticas de varios colores salvo Vox, que esta mañana convocó una rueda de prensa en la Asamblea Regional para anunciar que no se sumaba al manifiesto del Día Internacional contra la Violencia de Género impulsado por las demás fuerzas políticas parlamentarias. Por ello, desde la Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas de la Región de Murcia solicitaron a los medios de comunicación regionales no hacer de "altavoz" al partido de extrema derecha. "Hoy no es día para hablar de la extrema derecha", sentencia otra manifestante. "Hoy tenemos que hablar de todo lo que el feminismo ha conseguido y de lo que le queda por conseguir".

La Plataforma subrayó en un comunicado que desde el periodismo y la comunicación se tiene "el deber ético y profesional de servir a la ciudadanía, facilitar derechos y deberes fundamentales como el acceso a la información y la libre expresión, pero estamos asistiendo justo a lo contrario, a la reproducción de mensajes que deforman y violentan la conquista de derechos fundamentales como la igualdad".