La Delegación del Gobierno en Murcia repartirá 334.000 mascarillas a trabajadores

La Delegación del Gobierno repartirá 334.000 mascarillas entre aquellas personas de la Región de Murcia que tengan que desplazarse para trabajar y sea más complejo mantener la distancia de seguridad, informa en un comunicado.



Esta medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del estado de alarma y está en consonancia con las prioridades y recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, entre las que se recomienda el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar ni desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas



El dispositivo de la Delegación del Gobierno, en el que participan Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y Protección Civil, en colaboración con todos los ayuntamientos de la Región, ya ha comenzado a repartir estos elementos de protección a todas las comarcas de la Región de Murcia para su posterior distribución entre sus respectivos municipios.



“Aunque ya hemos iniciado hoy domingo el reparto a los municipios, la distribución de las mascarillas se realizará a primera hora del lunes y del martes, fundamentalmente en zonas industriales, y entre aquellos usuarios de transporte público. Se trata de una medida excepcional en la que el Gobierno de España ha realizado un gran esfuerzo para poder ir retomando poco a poco la actividad con las máximas garantías”, ha explicado José Vélez, delegado del Gobierno, que, aun así, ha pedido a quienes reinician su actividad laboral que no se confíen y sigan extremando las precauciones y medidas de autoprotección.



Los diez millones de mascarillas, adquiridas y gestionadas por el Gobierno de España llegaron a España vía aérea el viernes por la noche para su reparto por todo el país. Hoy domingo se han organizado las rutas para su distribución, y la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia está coordinando las partidas correspondientes al territorio y su distribución



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, mantuvieron en la tarde de este sábado una vídeo reunión con todos los delegados del Gobierno para detallar y organizar tanto el reparto por comunidades como el operativo de distribución por los principales nodos de transporte público. En la reunión también participaron la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos.



El Ministerio de Sanidad recomienda en primer lugar el teletrabajo y en segundo lugar que todos aquellos que tengan la capacidad de desplazarse a su trabajo en vehículo particular, en moto, bicicleta o andando, lo hagan así, evitando los traslados en transporte público.