Fiesta de verano en Huertolab en apoyo de los refugiados en Grecia

La asociación Amigos de Ritsona organiza el sábado una fiesta de verano -#Summerparty- en el Huertolab de Santa Eulalia de 18 a 23h con el fin de recaudar dinero para mejorar la situación del campo de refugiados de Moria, situado en las isla griega de Lesbos.

En la fiesta pincharán los djs Fuegote, Alberto Charro y Kookamonga y también habrá tapas solidarias por valor de 5€.

Varios integrantes de la asociación volverán en agosto al campo de refugiados de Moria, que es considerado como el que se encuentra en peor situación del país heleno. "Como somos una asociación independiente necesitamos dinero para seguir colaborando con dos proyectos allí: Movil Kitchen y The Hope Project", dijo la secretaria de la organización, Teresa Fuentes.

"Además de ver en terreno como van los proyectos, también vamos por denunciar la situación que todavía sigue ocurriendo en el campo de refugiados de Moria. Nuestra labor también es denunciar la vulneración de los derechos humanos que se están llevando a cabo dentro del campo, siendo cómplices los países de la Unión Europea, entre ellos, España", apuntó Fuentes.

La Asociación de Amigos de Ritsona se fundó en agosto de 2016 tras el primer viaje que hicieron a Grecia, en el que visitaron el campo de refugiados de Ritsona, que se encuentra a una hora al norte de Atenas.

"Al siguiente año descubrimos una realidad todavía peor que era la vulnerabilidad, sobre todo, de los menores no acompañados que estaban durmiendo en la calle expuestos a todo tipo de abusos, incluido la pederastia. Y ahí montamos un proyecto junto con las compañeras de Holes in the Borders y nueve chicos que vivían en la calle ahora están en pisos de acogidas, mientras que por otro lado tenemos a cuatro familias de extrema vulnerabilidad con otro proyecto que lleva un voluntario", señaló Fuentes. "Estos pisos se pagan con las cuotas de los socios", añadió.