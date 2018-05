Final a Cuatro de la BCL, año II: La consagración

Los tira y afloja entre la FIBA -Federación Internacional de Baloncesto- y los clubes más poderosos del continente europeo reunidos en torno a la Euroliga no son objeto de este artículo, pero hay que citarlos porque forman parte del origen de una nueva competición europea en 2016, la Basketball Champions League, que está a punto de completar su segunda temporada. Y busca hacerlo a lo grande, en un país que respira baloncesto por los cuatro costados y en una de las canchas más grandes y simbólicas para el deporte de la canasta fuera de Estados Unidos: el OAKA. Sus cerca de 20 mil butacas estarán ocupadas con total seguridad, al menos para la jornada de semifinales, ya que una de ellas enfrentará al equipo anfitrión, el AEK de Atenas, frente al UCAM Murcia.

El momento no puede ser más apropiado, cuando los dos principales equipos de Grecia se han quedado sin clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga, Olympiacos y Panathinaikos, y cuando, ya veremos si en serio o como farol, el propietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha amenazado con no disputar la glamurosa competición continental el año próximo e inscribir a su equipo en la BCL. De hecho, el diario AS informó este jueves de los contactos entre la Basketball Champions League y el Panathinaikos al más alto nivel durante la disputa de la Final a Cuatro de Atenas: este fin de semana se reunirán el propietario del gigante griego, el CEO de la BCL y el presidente de la FIBA, Patrick Baumann.

En la primera temporada de la BCL, la 2016-2017, en un año de tanteo y experimentación, la Final a Cuatro se disputó en Tenerife, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, con capacidad para 5.500 espectadores. Los equipos clasificados para la gran cita, después de una primera fase de grupos y de dos rondas de playoffs, fueron Iberostar Tenerife, Banvit, Mónaco y Venezia, y el equipo campeón fue el tinerfeño, que superó a los turcos del Banvit en la final por 63-59. Mónaco terminó en tercera posición y Venezia acabó cuarto. Uno de los grandes atractivos planteados por la FIBA, con el objetivo de que nuevos equipos de nivel medio y medio-alto de Europa se sumen a la BCL, ha sido el de fijar cuantiosos premios económicos en función de los partidos ganados y de las fases superadas.

El CB Murcia, que la temporada pasada debutó en competición europea disputando la EuroCup y desempeñando un digno papel -llegó a meterse en el ‘Top 16’-, se encontró en verano con la oportunidad de poder elegir competición: por clasificación en la liga española -acabó en 9ª posición- y por distribución de licencias de Euroliga, le correspondía disputar la EuroCup, pero el club murciano optó por cambiar de aires y darle una oportunidad a la competición FIBA, con más partidos asegurados en la primera fase y con sus recompensas económicas. La contrapartida inesperada fue un caos en cuanto a la cantidad de jugadores nacionales -llamados ‘cupos’- y la configuración de la plantilla: la liga española exige un mínimo de 4 y la BCL de 5, pero la competición europea no otorgó condición de cupo al jugador Brad Oleson, al que en la ACB se le considera nacional a todos los efectos. Por ese motivo, el entrenador murciano, Ibón Navarro, se ha visto obligado a descartar a un jugador en cada convocatoria y a hacer encaje de bolillos -agravados por las lesiones de jugadores españoles, como Antelo, Faverani, Martín y Urtasun-.

En la presente campaña de la BCL, una vez concluida una fase previa para los equipos que no estaban ya clasificados, se desarrolló una liga regular con cuatro grupos de ocho equipos cada uno, de los que habrían de pasar al siguiente peldaño los cuatro primeros clasificados de cada grupo. Murcia quedó encuadrado en el grupo A, en el que logró avanzar con un balance de 7 victorias y 7 derrotas y como 4º clasificado. De los otros dos equipos españoles que han disputado la BCL esta temporada, Tenerife también pasó a la fase de playoffs como 1º de su grupo, mientras que Estudiantes quedó eliminado en una última jornada fatídica.

El camino del CB Murcia en los playoffs hasta la Final a Cuatro ha sido para enmarcar: tras perder en el partido de ida de la primera eliminatoria en casa por 5 puntos, frente al vigente campeón, remontó en Tenerife y ganó el partido y la desventaja. Para la historia quedan los últimos minutos del partido de ida, en los que varios triples de Benite enjugaron e hicieron asequible la diferencia de puntos, y todo el partido de vuelta, en el que Lima y el resto del equipo rindieron a gran nivel.

Después de eliminar al campeón, en la siguiente eliminatoria aguardó otro de los ‘cocos’ de la BCL, el Pinar Karsiyaka turco. En esta ocasión Murcia contaba con ventaja de campo por haber eliminado a un equipo que la tenía, el Tenerife. Y de ese modo se produjo otro partido histórico: la victoria en Turquía, en un partido que nos transportó a los años 80: continuas interrupciones, lanzamiento de objetos, una avería del marcador al descanso -que duró hora y media- cuando Murcia ganaba por 20 puntos… El equipo rojiblanco logró ganar por 14 puntos gracias un triple de Urtasun sobre la bocina, y más tarde remató la faena en Murcia con una nueva victoria.

Finalmente quedaron decididos los equipos que se clasificaron para la Final a Cuatro, y, con perspectiva, se ha comprobado que UCAM Murcia jugó la primera fase en el grupo más complicado, ya que el propio Murcia y Mónaco se han metido en la gran cita, dos equipos del mismo grupo-. Además, los murcianos han dejado por el camino a dos de los grandes favoritos.

Como ya se ha dicho, Mónaco quedó primero del grupo A y es el único equipo que repite Final a Cuatro respecto al año pasado. Por su parte, AEK llega después de haber sido 2º en la fase de grupos, el alemán MHP Riesen fue 3º y Murcia 4º, lo cual podría servir como un hipotético orden de favoritos. Y a partir de ahí es donde comienzan a fraguarse las sorpresas.

El CB Murcia se las va a tener que ver en semifinales con el AEK, uno de los aspirantes al título y al que el hecho de ser anfitrión podría colocarlo en ‘favoritismo’ casi a la misma altura que Mónaco. Otrora animador de la liga griega, con palmarés europeo y que esta misma temporada se ha alzado con la Copa helena tras 16 años de sequía, AEK tendrá encima los ojos de todo un país. Se trata de un buen equipo, un equipo fuerte, no demasiado alto pero con gran capacidad física, rápido, eléctrico… Tiene grandes jugadores -Manny Harris, Larentzakis, Green, Hunter, James…-, pero la gran cuestión es si va a ser capaz de gestionar mentalmente la presión y las expectativas. Y si algo ha demostrado Murcia es saber desenvolverse como un pez ágil en el agua más revuelta, como el mismo salmón. Los registros como equipo visitante de Murcia son mejores que como local, algo bastante inusual.

La otra semifinal enfrentará a MHP Riesen de Ludwigsburg y a AS Mónaco. De nuevo, un equipo ‘con presión’ por repetir condición de semifinalista, y un equipo sin presión pero con las ideas claras, sólido y con oficio. El gran problema para los alemanes es la lesión de una de sus estrellas, Sears, que se pierde la gran cita.

La Final a Cuatro se ofrecerá en Popular Televisión para la Región de Murcia, y sus horarios en la península Ibérica son: MHP Riesen – Mónaco a las 17:30 horas, y AEK Atenas – UCAM Murcia a las 20:30 horas del viernes. El domingo se disputarán el tercer y cuarto puesto entre los perdedores de las semifinales a las 16:30 horas, y la gran final será a las 19:30 horas peninsulares. Además, la afición murciana podrá reunirse en el Centro de Ocio ZigZag de Murcia para seguir los partidos, mientras que cerca de 80 personas desplazadas desde nuestra ciudad asistirán en directo a esta cita histórica para el baloncesto regional.