Moria, el infierno en la tierra

No es la primera vez que visito este campo y siempre que vuelvo a casa, una parte de mí se queda allí. Esta vez han sido pocos días pero el tiempo en la isla pasa de una manera diferente, como si hubiésemos estado meses, quizás por la intensidad con la que se viven los contrastes, ya que la cruda realidad de lo que pasa nos golpea fuertemente. Durante estos días, he podido observar cómo la situación ha empeorado desde la última vez que visité la isla de Lesbos, el número de personas ha aumentado considerablemente y por tanto las condiciones en las que malviven también.

Las personas que huyen de sus países por motivos bélicos emprenden un viaje lleno de obstáculos dejando atrás la tierra que les vio nacer, su familia y su vida, atravesando obstáculos que pueden llegar a desencadenar experiencias bastante traumáticas.

Las dificultades a las que se ven sometidas durante largos periodos de tiempo pueden provocar graves heridas psicológicas, experimentando así fuertes emociones; estos efectos no son tan evidentes en un primer momento, sin embargo muchas veces recuperarse de ellos conlleva más tiempo llegando en ocasiones a desarrollar trastornos. Durante nuestra corta pero intensa estancia en Lesbos, en el campo de refugiados de Moria, observamos cómo los derechos humanos de estas personas son vulnerados día a día.

Una pintada en las inmediaciones del campo: "Matan nuestros sueños"

Derechos tan básicos como un plato de comida digna, el acceso a la electricidad y el agua potable, un techo bajo el que cobijarse del frío húmedo, o la falta de higiene en las calles, rodeadas de fango y de basura, aumentando así el riesgo de padecer enfermedades.

Las personas refugiadas, los olvidados de Europa, lo han perdido todo y en cambio, no dudan en darte todo lo que tienen. Una de las noches en las que recorrimos el campo de Moria nos ofrecieron sentarnos junto a ellos, bajo la fogata que habían hecho para resguardarse del intenso frío, en un acto de calidez humana que muestran hacia los demás.

En Moria viven en una espera interminable, hacinados en un presente continuo, con un pasado que duele recordar y un futuro desolador. Una situación miserable que no favorece la colaboración, ni la empatía; más bien, lo contrario: peleas, abusos, y el aumento de la llegada de menores no acompañados sin un lugar seguro donde protegerse, lo que favorece la desaparición y el posible tráfico de niños. Situaciones infrahumanas que unidas a la escasa atención psicológica que reciben, hace que la salud mental de estas personas se vea gravemente afectada.

MSF denuncia el aumento de niños con pensamientos de suicidio

Hacinados sin poder moverse, sin libertad, les ha tocado vivir una vida que ellos no han elegido y que se convierte tristemente en una rutina carcelaria.

Por ello, es vital dar asistencia psicológica en los campos ya que las secuelas pueden llegar a ser devastadoras, los más pequeños son los más afectados por el aislamiento y el estrés traumático. De hecho, organizaciones que trabajan sobre el terreno como Médicos sin Fronteras (MSF) denuncian el aumento de intento de suicidios en menores de edad dentro del campo de Moria.

En una de las entrevistas que le hacen a la psicóloga Caroline Willemen, quien estuvo en Lesbos como coordinadora de MSF, asegura que "niños que antes no eran agresivos, ahora lo son. Niños que no quieren comer ni jugar, niños que se hacen daño y se mutilan" e incluso llegó a escuchar una frase que no deja de ser impactante saliendo de la boca de un pequeño: "Me quiero morir".

Palabras que desgarran el alma y que en los años que llevo como cooperante jamás había escuchado en ningún país.

Los refugiados lo han perdido todo

La isla de Lesbos es una isla de contrastes, su capital Mitilene, está rodeada de restaurantes en el puerto, llena de turistas y con las tiendas que ocupan algunas de las calles más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, a unos kilómetros hacia el norte, la misma luz del mismo sol ilumina otros rostros; en general, más oscuros. Una gran puerta de metal protegida por unos cuantos guardias armados, unido a una imponente doble verja coronada por una maraña de concertinas y cuchillas completa el panorama.

Es una isla llena de contrastes, que no deja indiferente a quien la visita. En estos días de navidad hemos intentado poner un poco de cordura a toda esta locura, porque nadie elige donde nace pero no es suficiente. Moria es un campo de refugiados, un campo de concentración.